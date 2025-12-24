Policía Cibernética advierte por nueva estafa llamada “Regalos Navideños”

GENERANDO AUDIO...

La Unidad de Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), alertó el pasado 15 de diciembre a la ciudadanía por una nueva forma de fraude identificada como “Regalos Navideños”, así como aquellas que buscan robar el aguinaldo de los usuarios en la temporada de fiestas decembrinas.

En esta nueva modalidad de fraude, se emite una falsa promoción de “regalos navideños” a través de aplicaciones de mensajería instantánea y en redes sociales.

“Se trata de engañar a los usuarios con la supuesta entrega de premios, cupones o regalos y genera un falso sentido de confianza para inducir a hacer clic en enlaces fraudulentos”. Policía Cibernética de la SSC CDMX

Cabe destacar, que en Navidad proliferan los sitios falsos en internet. Además, expertos en seguridad han alertado que 2026 será un escenario donde prevalecerán las estafas en línea.

¿Cómo funciona esta nueva estafa denominada “Regalos Navideños”?

El modus operandi de los estafadores consiste en enviar enlaces que dirigen a páginas web falsas, las cuales suelen solicitar:

Datos bancarios

Contraseñas

Números de tarjetas bancarias

Información personal

En algunos casos, las páginas pueden descargar malware o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos.

Recomendaciones para no caer en la estafa “Regalos Navideños”

La Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar información personal.

“La medida principal es no acceder a enlaces sospechosos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas”. Policía Cibernética de la SSC CDMX

La autoridad capitalina también aconsejó:

No abras enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos.

No compartas promociones sin verificar su autenticidad.

Revisa cuidadosamente la legitimidad de los sitios web antes de ingresar datos personales o bancarios.

Mantenen contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos.

No proporciones información personal, bancaria o contraseñas en mensajes o páginas desconocidas.

Evita responder mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos.

Configura la privacidad de redes sociales para limitar la información visible a terceros.

Actualiza regularmente el software y las aplicaciones para protegerse de vulnerabilidades.

Desconfia de promociones que prometan premios muy atractivos o con carácter urgente.

Reporta cualquier intento de fraude a las autoridades o en las plataformas de mensajería instantánea y redes sociales.

Y sugirió informar a familiares y contactos para evitar que más personas resulten afectadas por este tipo de engaños.

“Regalos navideños”, un riesgo para la seguridad

No caigas en una estafa por buscar el regalo prometido. Foto: Getty Images

La falsa promoción de “regalos navideños” representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y bancarios, advirtió la Policía Cibernética.

Y destacó que en caso de ser víctima de algún delito digital o una posible estafa en línea, se puede reportar a la Unidad de Policía Cibernética llamando al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribiendo al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se puede seguir las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

