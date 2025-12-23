Expertos y gamers concuerdan con la eliminación del impuesto a videojuegos violentos

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que no se cobrará el impuesto a videojuegos violentos, pese a que la medida quedó incluida en la Miscelánea Fiscal 2026. Expertos políticos, académicos, jugadores y miembros de la industria consultados por Unotv.com coincidieron en que esta medida no debía proceder.

A través de la Conferencia Matutina de este martes, la Jefa del Ejecutivo señaló que no existen criterios claros para determinar qué contenidos pueden considerarse violentos. Además, afirmó haber solicitado que el impuesto fuera retirado desde la discusión de la Ley de Ingresos, éste permaneció aprobado, por lo que el gobierno federal optó por no cobrarlo.

Diputada celebra la eliminación de impuesto a videojuegos violentos

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, celebró en redes sociales la decisión de no aplicar el impuesto de 8% a videojuegos considerados violentos, tal como se estableció en la Miscelánea Fiscal 2026.

“Game over al impuesto absurdo a los videojuegos. La comunidad habló, insistimos… y hoy se corrigió. Así se defiende a millones de gamers en México. ¡Ganamos este round!” Iraís Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano

En entrevista previa con Uno TV, la legisladora había expresado su inconformidad con la medida que definió como “meramente recaudatoria“, asegurando que los videojuegos no eran la causa de la violencia en México.

“No es como que un criminal empezó a jugar Pokémon y luego decidió convertirse en criminal. No es como que los gamers están en su casa jugando videojuegos y están pensando cómo cometer un delito”, señaló.

Cabe destacar que, este 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal impulsará campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes para concientizar sobre el uso de videojuegos y los posibles efectos asociados al consumo prolongado de contenidos digitales.

Sin embargo, la diputada Reyes defendió anteriormente que una posible solución era fomentar el acompañamiento por parte de los padres de familia para que los menores de edad no consumieran videojuegos inapropiados para su edad.

“Hay una responsabilidad de los padres de acompañar a sus hijos, sobre todo cuando son menores de edad, en qué videojuegos están jugando. Ya ellos decidirán cuál es el mejor juego que puede jugar su hijo o hija”, remató.

Gamers mostraron su desprecio al impuesto a videojuegos

Después de que los senadores mexicanos aprobaron definitivamente el impuesto a videojuegos violentos, gamers aficionados y profesionales como “XtreMe” mostraron su descontento ante la posibilidad de que estos productos subieran de precio.

“El precio promedio hoy en día de cualquier videojuego, y hablo a lo mejor de los más baratos, está en mil 600 pesos. Entonces, ese 8%, estamos hablando que casi llega a mil 750, mil 800 pesos. Es un aumento severo. Hablamos de que con el 8% de impuesto, pues ya estaría casi en dos mil 200. Es un aumento muy grande para nosotros”. Ernesto “XtreMe” Calatayud, gamer profesional

Jonathan Coutinho, experto de Nación Gamer, también señaló que el máximo perjuicio por la medida oficial no era el aumento al precio de los juegos, sino la estigmatización que el jugador podría sufrir al vincular la violencia con el gaming.

“Lo que afecta es la forma en la que se trata el videojuego y cómo desde el gobierno están tratando de vilificar, y eso afecta a trabajos, industrias y a las personas que aquí en México están desarrollando videojuegos”, reprochó.

La industria estaba en vilo antes de la eliminación del impuesto

Juan Carlos García, desarrollador del estudio mexicano SpaceBoy, aseguró que las empresas independientes se verían obligadas a hacer una reestructura de sus proyecciones de ventas en caso de que el impuesto se aplicara.

“Ese tipo de ajustes, más allá de si el juego es caro o no, se tiene que ver todo lo que ocasiona y, en este caso, para estudios pequeños que van comenzando puede ser una situación que los limite y desistan de desarrollar un videojuego”. Juan Carlos García, Spaceboy

Por su parte, Arath González, productor y miembro de Casa Battler, advirtió que los desarrolladores que consisten en cinco o diez personas en casa se verían obligadas a absorber los costos de distribución de sus juegos.

“Si quisieras contar cualquier historia relacionada con México, muy probablemente vas a tener que pagar ese 8% del impuesto y eso no se traduce a 80 pesos. Son 80 pesos sobre 1 millón de ventas“, dijo a Uno TV.

Además, González adelantó que una consecuencia sería la salida de talento del país. “Este año, cuatro de mis amigos que han trabajado en desarrolladoras de México se han ido por situaciones similares”.

¿Una medida sin sustento? Esto dijeron los expertos

Especialistas reprocharon los argumentos del Gobierno de México, el cual señaló que los videojuegos con contenido violento estaban vinculados con problemas de salud mental y el desarrollo de comportamientos violentos.

“Cualquier conducta, y muchas cosas, pueden generar ansiedad o depresión en los jóvenes, pero no podemos ser deterministas a decir: ‘Es el videojuego el que lo causa‘. Hay muchos factores previos como mencionaba, la cultura, la familia y las cuestiones personales”, dijo Alan Alexis Mercado, profesor de psicología de la UNAM.

Además, otros expertos reconocieron que los estudios en los que se basaba la medida no eran concluyentes o, incluso, estaban desactualizados.

“Que un estudio se haya hecho hace 15 o 10 años, en otro país donde la cultura es diferente, la forma de pensar es diferente, la economía es diferente, es muy irresponsable que tomemos tal cual eso y lo queramos implementar a rajatablas en otro contexto” Dr. Alan Alexis Mercado, profesor de psicología en UNAM

Por su parte, Yoás Saimon Ramírez, integrante del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, ha trabajado en videojuegos desarrollados para pacientes que sufrieron infarto cerebral. El impuesto, que finalmente no se aplicará, tenía el potencial para estigmatizar también este tipo de títulos.

“Quizás en reputación sí nos podría llegar a estigmatizar un poco en el sentido de que ‘todos los videojuegos son malos y por eso se aplica este impuesto”, reconoció.

El propio Saimon Ramírez sentenció: “Realmente, no hay ninguna evidencia científica que sustente que los videojuegos violentos hagan que las personas se hagan más violentas o algo así”.

El 8% adicional a videojuegos podía fomentar piratería

José Ángel Garfias, Dr. en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, adelantó que una de las consecuencias por el impuesto a 8% hacia videojuegos violentos sería el aumento de piratería.

“Quien juega o es fan de estos videojuegos, pues pagará esos 2000 pesos y no pasará nada para este segmento. Y quien no tenga dinero, pues lo pirateará, lo craqueará, lo buscará los mecanismos para ni siquiera pagar nada de impuesto”, declaró.

