5 consejos sencillos para no subir de peso por festejos de Navidad y Año Nuevo

Tips para no subir de peso por festejos de Navidad y Año Nuevo. Foto: Getty

En las fiestas de diciembre, las personas luchan por no subir de peso por festejos de Navidad y Año Nuevo, pero muchas veces es imposible. Esto se debe a que durante estos días se consumen alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares y harinas refinadas, así lo destaca The Conversation, el sitio web sobre análisis basados ​​en investigación.

Además de la comida, las bebidas alcohólicas se suman y eso provoca en los organismos de las personas que su metabolismo se ralentice, contribuyendo aún más al aumento de gramos corporales.

¿Qué hacer para no subir de peso por los festejos de Navidad y Año Nuevo?

Para no subir de peso por festejos de Navidad y Año Nuevo, The Conversation resaltó una guía de consejos sencillos para que las fiestas decembrinas no cobren factura al iniciar enero:

Ejercicio

Aumentar la actividad física diaria, incluyendo caminar puede marcar la diferencia. Si se cuenta en casa con elevador escaleras, hay que elegir los escalones siempre. Incluso dar un pequeño paseo luego de los alimentos ayudará a la digestión.

Dar prioridad a los alimentos de calidad nutritiva

Aquí se incluyen las verduras, frutas enteras, proteínas magras (pollo, pavo, pescado) y legumbres. La fibra y la proteína ayudan a controlar la ingesta posterior.

Reducir el alcohol en las reuniones

El agua simple, o natural, siempre serán una mejor opción para la salud, por lo que se recomienda sustituirlas por el alcohol, o tomar el mínimo de éste.

El sueño, sí es reparador

Llevar a cabo una rutina de sueño, donde se mantiene la misma hora al ir a la cama, así como el momento que se elige para despertar, puede ayudar, ya que dormir poco aumenta el apetito y la preferencia por alimentos calóricos.

El festejo no dura para siempre

Cuando se alargan los festejos, por varios días, es fácil que se caiga en la ingesta de alimentos dulces, lo que en definitiva no ayuda mucho al cuerpo y no forma parte de las recomendaciones para no subir de peso por festejos de Navidad y Año Nuevo, sino todo lo contrario.

El peligro que la Navidad representa para la salud

The Conversation destaca que durante la Navidad las personas comen más de lo usual alimentos como los embutidos y los quesos, que representan grasas saturadas que el cuerpo no necesita en exceso.

El consumo alto de bebidas alcohólicas también influye, ya que estos líquidos se consideran para comenzar una reunión, para la cena, e inclusive para después de la comida. De ahí que el cuerpo reciba una gran carga de calorías.

Y la pasividad que representan las vacaciones, pues al ser un periodo lejos del ajetreo de la vida cotidiana, aquí las personas tienen menor actividad física y eso genera que el sedentarismo cobre factura a la larga.

