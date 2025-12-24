GENERANDO AUDIO...

Intento de huida termina en descarga electrica. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Un hombre resultó gravemente herido luego de recibir una descarga eléctrica al escalar un poste de luz en un intento por huir de la policía, en hechos ocurridos en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo era perseguido por elementos policiacos cuando decidió subir al poste. Durante la maniobra, hizo contacto con cables de energía eléctrica, lo que provocó una fuerte descarga que ocasionó su desvanecimiento inmediato.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

La descarga provocó una caída sobre una patrulla policial

Tras recibir la descarga, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura. En un video difundido en redes sociales se observa cómo su ropa comienza a quemarse, mientras su cuerpo queda suspendido por segundos antes de caer.

Durante la caída, el hombre rebotó entre cables de luz y ramas de un árbol, hasta impactarse contra el cofre de la patrulla que se encontraba debajo, para finalmente caer al pavimento.

Estado de salud fue reportado como grave

Según información de medios locales, el estado de salud del hombre fue reportado como grave. En las imágenes se aprecia que la mano extendida fue el punto de contacto que provocó la descarga eléctrica.

Asimismo, se observa un rastro de humo proveniente de la espalda del hombre, zona donde habría recibido el mayor impacto de la corriente eléctrica.

Hechos ocurrieron en cuestión de segundos

El incidente ocurrió en fracciones de segundo y fue presenciado por personas que transitaban por la zona. La descarga generó una llamarada visible mientras el hombre descendía de forma lenta tras perder el conocimiento.

Autoridades no han confirmado si el hombre falleció posteriormente ni han dado a conocer su identidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.