Gobierno investiga posible filtración de datos de instituciones públicas: SAT e IMSS, entre los posibles afectados

GENERANDO AUDIO...

Investigan “hackeo masivo” a instituciones públicas | Imagen: Getty Images (

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó la presunta vulneración de bases de datos personales pertenecientes a diversas instituciones públicas, por lo que se encuentra investigando los posibles incidentes de seguridad, según un comunicado oficial difundido el 31 de enero.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor retomó la alerta del Gobierno de México y precisó que el posible hackeo masivo pudo afectar a más de 20 instituciones, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Investigan filtración de datos de instituciones públicas

A través de redes sociales, la dependencia informó que abrió diversos procedimientos de investigación de oficio para realizar las siguientes medidas:

Analizar el origen del incidente

Identificar posibles fallas en las medidas de seguridad

Determinar las infracciones administrativas correspondientes En caso de ser necesario

Deslindar responsabilidades En caso de proceder



Fuente: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

El Gobierno de México retomó que algunos espacios de la “deep web” han asegurado que la obtención de la información derivó de un hackeo; sin embargo, esto no ha sido confirmado aún.

“La investigación considerará todas las hipótesis posibles, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna”. Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Actualmente, las investigaciones se encuentran en curso y se desarrollan con apego a los principios de reserva y confidencialidad que exige el procedimiento para no comprometer la integridad de las evidencias.

Por otro lado, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que cada una de las instituciones afectadas deberá atender las investigaciones y presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes.

Además, si se descubre la participación de algún servidor público en prácticas delictivas, se redirigirá el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder conforme a la normatividad aplicable.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué instituciones se vieron afectadas por la posible filtración de datos.

¿Qué se sabe de la supuesta filtración de datos?

Ignacio Gómez Villaseñor, periodista mexicano especializado en temas de ciberseguridad, fue uno de los primeros en dar a conocer de este suceso, atribuyéndolo al grupo criminal Chronus.

En entrevista con MVS Noticas, el especialista aseguró que los cibercriminales habían amenazado con antelación por “defacements” masivos.

Un ataque de “defacement” se realiza contra un sitio web, en el que se modifica la apariencia de alguna de sus páginas, para llevar a cabo algún tipo de acción fraudulenta o de vandalismo, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Para evitarlo, el Gobierno de México habría enviado un correo interno para blindarse y se canceló el ataque; sin embargo, semanas después, Chronus filtró datos de 21 instituciones, según Gómez Villaseñor.

El periodista aseguró que la administración federal “bajó la guardia”, derivando en esta posible filtración de datos.

Derivado del reciente ataque, se ha expuesto datos personales de millones de mexicanos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad, según dijo Ignacio Gómez al medio nacional.

¿Qué instituciones habrían sido vulneradas?

Hasta el momento, no se ha confirmado qué dependencias e instituciones están involucradas en este caso reconocido por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; sin embargo, el periodista señaló dos:

SAT

IMSS

Fuente: MVS Noticias

“Esto es sumamente grave porque hay información que puede ser utilizada para fraudes”. Ignacio Gómez Villaseñor

El especialista aseguró que La revelación de datos sensibles como registros fiscales, información de contacto y otros detalles personales abre la puerta a numerosas actividades fraudulentas.

Finalmente, aconsejó que las instituciones deben adoptar protocolos de seguridad más rigurosos, incluyendo la autenticación de dos factores (2FA).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento