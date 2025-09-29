GENERANDO AUDIO...

Prevé la seguridad antes de compartir tu ubicación. FOTO: Getty Images

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta a los usuarios de internet sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de redes sociales que integran esta función en sus plataformas.

Las aplicaciones que permiten compartir la ubicación de los usuarios en tiempo real han aumentado significativamente, el activarla puede exponer a los usuarios para que puedan ser localizados rápidamente con diversos fines.

Nueva función de ubicación en redes sociales

Una de las aplicaciones más utilizadas para compartir fotos y videos con efectos ha incluido recientemente un mapa interactivo en la sección de mensajes directos. Esta herramienta, llamada “Mapa”, aparece junto a los estados y muestra la ubicación actual de los contactos mediante íconos con su foto de perfil.

El sistema se actualiza automáticamente cada vez que se abre la aplicación, lo que permite visualizar datos en tiempo real. Aunque puede ser útil para coordinar encuentros, la exposición constante de la ubicación genera riesgos en materia de seguridad y privacidad.

Riesgos de compartir ubicación en tiempo real

FOTO: SSC

La Policía Cibernética advirtió que la información de localización puede derivar en distintos riesgos:

Ciberacoso y hostigamiento : usuarios malintencionados pueden rastrear y acosar a otras personas

: usuarios malintencionados pueden rastrear y acosar a otras personas Robo o allanamiento : mostrar que alguien está fuera de su domicilio puede facilitar robos

: mostrar que alguien está fuera de su domicilio puede facilitar robos Exposición de datos personales : las ubicaciones pueden usarse con fines comerciales o de publicidad invasiva

: las ubicaciones pueden usarse con fines comerciales o de publicidad invasiva Ciberataques: ciberdelincuentes podrían aprovechar vulnerabilidades para robar información o controlar cuentas

Recomendaciones de la Policía Cibernética

La SSC recomienda aplicar medidas de seguridad digital para reducir riesgos:

Desactivar el GPS cuando no se use

cuando no se use Revisar permisos de las aplicaciones y otorgar acceso sólo a las necesarias

de las aplicaciones y otorgar acceso sólo a las necesarias Usar funciones de privacidad como listas de mejores amigos o contactos específicos

como listas de mejores amigos o contactos específicos Desactivar por completo la ubicación desde la configuración del dispositivo, en caso de no querer compartirla

La dependencia subrayó que proteger la privacidad también es proteger la identidad digital, por lo que se deben tomar decisiones conscientes sobre qué información se comparte en línea.

En caso de detectar actividad sospechosa en redes sociales o requerir orientación, la Policía Cibernética de la SSC está disponible a través de: