Noticias de hoy 25 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 25 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sinaloa ya tiene gobernadora

Graciela Domínguez Nava rindió protesta este martes como gobernadora interina de Sinaloa, en sustitución de Rubén Rocha Moya.

Vienen los frentes fríos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el primer frente frío de la temporada 2026-2027 podría llegar los primeros días de septiembre.

Caen 15 por despojo

En la alcaldía Gustavo A, Madero, fueron detenidas 15 personas relacionadas con el delito de despojo; entre ellas se encuentran cuatro menores de edad.

Canadá contraataca con aranceles

Canadá anunció aranceles de hasta 50% sobre productos estadounidenses desde el 8 de septiembre, en respuesta a los nuevos gravámenes de Trump.

Hasta siempre, Dolly Parton

Falleció Dolly Parton, a los 80 años. Conocida como la “Reina del country”, siempre será recordada por sus éxitos “Jolene” y “I will always love you”.

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