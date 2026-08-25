GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 25 de agosto de 2026, hasta las 13:00 horas:

Gobernadora en Sinaloa

Congreso de Sinaloa designa a la diputada Gabriela Domínguez Nava como gobernadora interina para terminar el sexenio de Rubén Rocha.

Riesgo en Mexicali

La Embajada de Estados Unidos en México suspendió por un día las actividades y viajes del gobierno por una supuesta amenaza.

Trabajo informal

México sumó 33.1 millones de personas en informalidad laboral, lo que equivale a 55 de cada 100 trabajadores, según el Inegi.

Reanuda exportación

Se reanuda la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos, tras 640 días de restricciones por el gusano barrenador.

Canadá y Trump

Canadá anunció aranceles de represalia de entre 15% y 50% sobre productos estadounidenses en respuesta a los nuevos gravámenes impuestos por Donald Trump.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.