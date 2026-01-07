GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aplicó un aumento en los precios que se manejarán durante 2026, los cuales entraron en vigor a partir del 1 de enero en distintas zonas arqueológicas ubicadas en Quintana Roo y otros puntos del país; en algunos casos, los incrementos superan el 100%.

El ajuste obedece a un aumento aprobado en octubre de 2025, como parte de una reforma sustentada en el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, donde se establecen los incrementos tarifarios en cuatro categorías.

Cabe mencionar que los mexicanos y extranjeros residentes acreditados tendrán una reducción de derechos.

¿En qué zonas de Quintana Roo hay aumentos en las tarifas?

Zonas arqueológicas categoría I: suben de precio a 209 pesos

Ubicaciones en Quintana Roo:

Zona Arqueológica de Tulum : famosa por su ubicación frente al Mar Caribe

: famosa por su ubicación frente al Zona Arqueológica de Cobá : conocida por albergar una de las pirámides más altas de la región, Nohoch Mul

: conocida por albergar una de las pirámides más altas de la región, Museo Maya de Cancún y Sitio Arqueológico de San Miguelito : ubicados en la zona hotelera de Cancún

: ubicados en la Sitio Arqueológico San Gervasio : localizado en la isla de Cozumel

: localizado en la Zona Arqueológica Kohunlich : célebre por su Templo de los Mascarones

: célebre por su Zona Arqueológica Xelhá : antiguo sitio portuario que no debe confundirse con el parque recreativo del mismo nombre

: antiguo sitio portuario que no debe confundirse con el parque recreativo del mismo nombre Sitio Arqueológico Xcaret: ubicado dentro del área del famoso parque eco-arqueológico

Cabe mencionar que también habrá un aumento en las siguientes categorías que se distribuyen en México:

Zonas arqueológicas categoría II : suben de precio a 156.75 pesos

: suben de precio a Zonas arqueológicas categoría III : suben de precio a 143.69 pesos

: suben de precio a Zonas arqueológicas categoría IV : suben de precio a 104.50 pesos

: suben de precio a Visitas fuera de horario normal: costo de 731.84 pesos

¿Cuál es el descuento para nacionales y residentes acreditados?

Categoría I: 50%

Categoría II: 45%

Categoría III: 45%

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, los descuentos no aplican en las visitas realizadas fuera del horario normal de operación.

Además, se seguirán aplicando los siguientes descuentos y tarifas preferenciales:

Estudiantes y maestros con credenciales vigentes

con credenciales vigentes Menores de 13 años

Adultos mayores con credencial del INAPAM .

con credencial del . Personas con discapacidad

Personas de origen indígena que acrediten su domicilio en localidades cercanas a los sitios patrimoniales

que acrediten su domicilio en localidades cercanas a los sitios patrimoniales Pasantes e investigadores con permiso del INAH para realizar estudios afines a museos, monumentos y zonas arqueológicas

con permiso del para realizar estudios afines a museos, monumentos y zonas arqueológicas Acceso gratuito todos los domingos del año para mexicanos y residentes con documentos probatorios

