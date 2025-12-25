Naturaleza, cabañas y aire puro: así conquista Mazamitla al turismo nacional

GENERANDO AUDIO...

Mazamitla, uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco, se consolida como un destino clave para el turismo de naturaleza y descanso en México.

Ubicado al sureste del estado, este pueblo serrano atrae a visitantes por sus bosques, su clima frío y su conexión con la Sierra del Tigre, una de las zonas naturales más importantes de la región.

Pueblo Mágico rodeado de bosque y tradición

El nombre Mazamitla significa “lugar donde se hacen flechas para cazar venados”, una referencia directa a su pasado ancestral. Aunque hoy la caza está prohibida, los venados siguen habitando la zona y son considerados guardianes del bosque.

“Todavía los podemos encontrar, a los venados, tal vez no como los vemos en las caricaturas con los cuernos gigantescos, pero sí podemos ver algunos en la Sierra del Tigre”. Pamela Pulido, coordinadora de Pueblos Mágicos y Turismo, Mazamitla

Sierra del Tigre, el corazón natural de Mazamitla

La Sierra del Tigre es uno de los principales atractivos de Mazamitla. Sus senderos permiten realizar caminatas, recorridos en vehículos todoterreno y actividades de conexión con la naturaleza. El paisaje se caracteriza por extensos bosques de pinos, encinos, fresnos y huizaches, que generan un entorno ideal para quienes buscan tranquilidad lejos de la ciudad.

“Si quieres desahogarte un poquito del smog y la contaminación de la ciudad, te puedes venir a Mazamitla y descansar en una cabaña con un cafecito caliente. Ahorita estamos empezando la temporada de lluvias”. Pamela Pulido, coordinadora de Pueblos Mágicos y Turismo, Mazamitla

La Suiza Mexicana y su clima frío

El centro de Mazamitla destaca por sus calles empedradas, techos de teja y arquitectura que recuerda a pueblos europeos. Por esta razón, es conocido como la Suiza Mexicana, especialmente durante la temporada invernal y de lluvias.

Uno de los sitios más emblemáticos es la parroquia de San Cristóbal, patrono de los viajeros. El templo fue destruido por un terremoto en 1941 y reconstruido en 1970. Actualmente, es punto de encuentro para fieles y visitantes.

Gastronomía típica: cajeta y rompope artesanal

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. En Mazamitla se elaboran cajeta y rompope artesanal, productos tradicionales preparados con recetas familiares. Existen sabores clásicos como nuez y almendra, así como opciones innovadoras como café y taro.

Mazamitla combina naturaleza, historia, fe y sabor, consolidándose como uno de los destinos turísticos más completos de Jalisco.

