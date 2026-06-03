CONCANACO SERVYTUR posiciona a México en la agenda turística iberoamericana

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CONCANACO impulsa a México en el Foro Iberoamericano de Turismo. FOTO: Getty

La México participó en el primer día del III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula, Honduras, donde promovió a México como destino turístico internacional y presentó la iniciativa La Gran Escapada. La delegación fue encabezada por su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano, este 2 de junio de 2026.

El encuentro reúne a representantes de los 22 países de Iberoamérica, además de participantes de Estados Unidos, Puerto Rico y Belice. La agenda busca impulsar la cooperación, la inversión y la promoción de destinos turísticos en la región.

CONCANACO impulsa a México y La Gran Escapada en foro turístico

La Confederación informó que su participación tiene como objetivo fortalecer la presencia de México en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades para empresas vinculadas al sector turístico. La iniciativa La Gran Escapada cuenta con respaldo del Gobierno de México y de la Secretaría de Turismo federal como parte de una estrategia de promoción nacional.

Durante las actividades del foro, la organización sostuvo reuniones con representantes empresariales, organismos turísticos, instituciones financieras y redes especializadas de distintos países iberoamericanos. También destacó su participación como miembro afiliado de ONU Turismo, lo que fortalece la presencia del sector privado mexicano en espacios internacionales donde se discuten políticas y estrategias para el futuro de la industria.

México llega con crecimiento en visitantes internacionales

De acuerdo con los datos presentados por la Confederación, entre enero y febrero de 2026 México registró 16.9 millones de visitantes internacionales, un crecimiento de 9.3% respecto al mismo periodo de 2025. Además, recibió 8.17 millones de turistas internacionales, un aumento de 6.5%, y reportó una derrama económica de 6 mil 746 millones de dólares.

El foro se desarrolla bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”, con temas relacionados con inteligencia artificial, transformación digital, turismo sostenible y competitividad.

Continúa agenda de negocios para México

La comitiva mexicana continuará su participación en el foro durante los próximos días con reuniones de negocios, actividades de networking y encuentros diplomáticos para fortalecer la promoción de los destinos nacionales y ampliar las oportunidades para las empresas del sector turístico.

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