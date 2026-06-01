Ojo, viajeros: estos productos debes declarar al entrar a México

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Artículos que puedes pasar en aduanas. Fotos: Cuartoscuro

Si estás por viajar a México para el Mundial 2026, considera que llevar alimentos, animales, plantas o ciertos productos puede convertirse en un problema si no se declaran correctamente ante las autoridades aduaneras. La Aduana de México advirtió en sus redes sociales sobre mercancías sujetas a revisión, permisos especiales o declaración obligatoria, y no cumplir con estas disposiciones puede derivar en multas, retrasos e incluso el decomiso de los artículos al ingresar al país.

Antes de viajar, revisa tus artículos

Cada año, miles de viajeros llegan a México con productos aparentemente inofensivos, pero que pueden ser riesgosos para el ambiente, la salud o la seguridad. Por ello, las autoridades reforzaron el llamado para que las personas revisen qué artículos están regulados antes de pasar por los puntos de entrada internacionales.

Si visitas México, recuerda declarar las mercancías restringidas y conocer qué productos requieren revisión o autorización para ingresar al país. 🇲🇽✈️



Las aduanas mexicanas trabajan para proteger la seguridad, la sanidad y el cumplimiento de la normatividad en cada punto de… pic.twitter.com/LrzEfhX9ks — Aduanas de México (@AduanasMx) May 28, 2026

Aduanas de México enumeró los artículos que deben declararse sí o sí a tu llegada a México, pues podrían representar riesgos de plagas o enfermedades, como:

Animales vivos

Carnes

Alimentos

Frutas

Productos farmacéuticos

Agentes de enfermedades

Cultivos celulares

Armas, cartuchos

Tierra o materia orgánica proveniente del suelo natural

Checa la lista de productos no permitidos en aduanas

Las autoridades aduaneras señalaron que algunos artículos pueden requerir permisos especiales o documentación adicional dependiendo de su tipo y procedencia. En ciertos casos, aunque el producto esté permitido, el viajero deberá pasar una inspección antes de ingresar al territorio mexicano.

Especialistas en temas aduaneros recomiendan a los viajeros revisar previamente la lista oficial de artículos restringidos y declarar cualquier mercancía dudosa para evitar complicaciones. Declarar un producto no significa necesariamente que será retenido, pero sí permite que las autoridades determinen si cumple con las normas correspondientes.

Además de evitar sanciones económicas, cumplir con estas medidas ayuda a proteger la salud pública, la producción agrícola y la seguridad nacional.

Si planeas viajar próximamente a México, lo mejor es verificar con anticipación qué productos puedes ingresar y cuáles necesitan autorización especial. Un descuido en aduanas puede retrasar tu entrada al país y convertir tus vacaciones o viaje de trabajo en una experiencia complicada.

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