Congreso de EE.UU. aprueba 70 mil mdd para ofensiva migratoria

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Trump obtiene USD 70 mil millones para endurecer política migratoria. Foto: AFP

El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de 70 mil millones de dólares para reforzar la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump durante el resto de su mandato. La iniciativa recibió luz verde en la Cámara de Representantes, luego de haber sido avalada la semana pasada por el Senado.

El proyecto ahora será enviado al despacho de Trump para su promulgación oficial. La medida representa una de las principales victorias políticas del mandatario republicano en materia de inmigración, uno de los temas centrales de su administración.

Congreso de EE. UU. aumenta recursos para ICE y CBP

El plan contempla cerca de 38 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros 26 mil millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, se agregaron aproximadamente 5 mil millones para gastos imprevistos relacionados con operaciones migratorias.

Estos recursos se suman a los casi 140 mil millones de dólares aprobados previamente por el Congreso en 2025 para reforzar la vigilancia fronteriza y las deportaciones.

El gobierno de Trump enfrenta presión de sectores conservadores que consideran insuficientes las cifras de expulsiones. La meta planteada por aliados del presidente es alcanzar un millón de deportaciones anuales.

Tom Homan, encargado de coordinar parte de la estrategia migratoria de la Casa Blanca, adelantó este martes que las operaciones se intensificarán en ciudades como Nueva York, bastión electoral demócrata.

Demócratas critican “cheque en blanco” para agencias migratorias

Tras la aprobación, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que los demócratas “no podrán retirar la financiación” destinada al ICE y la CBP en los próximos años.

La oposición demócrata criticó duramente el proyecto. El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, afirmó que el dinero público debería utilizarse para reducir costos para las familias y no para entregar “un nuevo cheque en blanco” a las agencias migratorias.

Las tensiones crecieron desde enero, tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis durante protestas contra operativos del ICE.

Reformas y fondos polémicos quedaron fuera

Los demócratas buscaban imponer medidas de control a los agentes migratorios, como el uso obligatorio de cámaras corporales. Sin embargo, esas reformas no fueron incluidas en la versión final.

Tampoco avanzaron algunas propuestas impulsadas por Trump, entre ellas un fondo de casi 1.800 millones de dólares contra la supuesta “politización de la justicia” y mil millones para construir un salón especial en la Casa Blanca.

La ley entrará en vigor una vez que Trump la firme en los próximos días.

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