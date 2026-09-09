Petróleo cruza los 100 dólares y la gasolina alcanza los 4 dólares en Florida: ¿qué está pasando?

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Foto: Envato

El precio internacional del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril este miércoles 9 de septiembre, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de la incertidumbre sobre el suministro de crudo desde Medio Oriente, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

El Brent, referencia internacional, llegó a 101.55 dólares por barril durante la jornada, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, alcanzó cerca de 96 dólares. El avance refleja la preocupación de los mercados ante el riesgo de nuevas interrupciones en una región clave para el suministro mundial de energía.

La subida del crudo coincide con un nuevo aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos, aunque el valor que pagan los consumidores también depende de factores como los costos de refinación, distribución, impuestos, inventarios y demanda.

¿Por qué el conflicto con Irán afecta al precio del petróleo?

Uno de los principales puntos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una vía marítima ubicada entre Irán y Omán por la que antes de la actual crisis transitaba una parte importante del petróleo y los productos derivados que llegan a los mercados internacionales.

De acuerdo con datos citados por Reuters, antes de la guerra circulaban por el estrecho alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petroleros. Los enfrentamientos y los riesgos para la navegación han reducido de forma considerable ese flujo.

La situación volvió a generar presión sobre los precios después de nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas al transporte de petróleo. Según ABC News, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas destruyeron cinco buques petroleros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Después de esos ataques, la Guardia Revolucionaria advirtió que los buques petroleros que se encontraban en aguas de Kuwait y Bahréin debían abandonar la zona.

¿Cómo se refleja el petróleo en el precio de la gasolina?

El petróleo es uno de los principales componentes del precio de la gasolina, pero el valor del combustible en las estaciones de servicio no cambia necesariamente al mismo ritmo ni el mismo día que el crudo.

Entre el precio internacional del petróleo y el que paga el consumidor intervienen la refinación, el transporte, la distribución y los impuestos, además de las condiciones particulares de cada mercado.

Por eso, el aumento registrado en Florida no debe atribuirse exclusivamente al hecho de que el Brent haya superado los 100 dólares este miércoles. La gasolina incorpora movimientos previos del mercado petrolero y otros costos de la cadena de suministro.

Aun así, una interrupción prolongada del suministro de crudo puede mantener la presión sobre los precios de los combustibles, especialmente si afecta la disponibilidad de petróleo y productos refinados.

¿Cuánto subió la gasolina en Florida?

El precio promedio de la gasolina regular en Florida pasó de 3,8958 dólares por galón el martes a 4,0771 dólares este miércoles, según AAA.

Indicador Florida (estatal) Precio hoy 4.0771 dólares Precio ayer 3.8958 dólares Aumento diario 18.13 centavos Hace una semana 3.9755 dólares Hace un mes 3.8776 dólares

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