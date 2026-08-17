Qué problemas de salud estaba atravesando la actriz Hayden Panettiere

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Hayden Panettiere murió el pasado domingo, 16 de agosto. Foto: Shutterstock

El mundo del entretenimiento se conmovió cuando la actriz Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años de edad. Aunque hasta el momento no se ha determinado de manera oficial la causa exacta de su fallecimiento, la recordada estrella de la serie Nashville y la película Remember the Titans reveló en múltiples ocasiones los complejos problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida, marcados por una dura batalla contra el alcoholismo, los opioides y la depresión posparto.

Las alarmantes advertencias médicas y las fallas en su organismo

En un punto crítico de su vida, la situación de la actriz se agravó significativamente cuando desarrolló ictericia, una condición sintomática en la que tanto la piel como la parte blanca de los ojos tornan una tonalidad amarillenta debido al mal funcionamiento del hígado.

“Los médicos me dijeron que mi hígado iba a fallar”, declaró la actriz en 2022 a la revista People.

Esta realidad fue abordada con mayor profundidad en sus memorias publicadas el 19 de mayo de 2026: “Un médico me dijo que, si no dejaba de beber, moriría en cinco años”.

El origen de sus adicciones

La adicción a las sustancias químicas comenzó de forma temprana durante su adolescencia. Panettiere detalló que miembros de su propio equipo de trabajo comenzaron a suministrarle “pastillas de la felicidad” para otorgarle energía ante las cámaras y compromisos profesionales.

“Tenían como objetivo darme energía durante las entrevistas”, confesó.

Posteriormente, con su incorporación a la exitosa serie Nashville en 2012 y su posterior mudanza al estado de Tennessee, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas se transformó en un mecanismo de escape cotidiano.

“Mucha gente a mi alrededor me decía cómo debía ser y cómo debía vivir”, declaró a Women’s Health UK en 2023. “Quería tomar mis propias decisiones y que nadie pudiera impedírmelo. Lo que ingería era como un acto de rebeldía”.

Depresión posparto y dependencia a los analgésicos

La salud emocional y física de la artista se vio severamente mermada tras la llegada de su hija Kaya en el año 2014, momento en que desarrolló un cuadro agudo de depresión posparto que agravó su consumo de alcohol.

“Nunca escuché ninguna historia al respecto”, le dijo a E! News en el programa The Rundown en 2023. “Simplemente pensé que algo andaba muy mal conmigo, así que pensé: ‘[El alcohol] lo arreglará. ¡Obvio!’. Y no fue así. Lo hace por un momento, pero luego lo empeora todo”.

Paralelamente, la activación de una antigua lesión en la zona del cuello la llevó a consumir analgésicos bajo prescripción. En poco tiempo, su cuerpo generó una alta tolerancia que derivó en una severa dependencia hacia los opioides.

“Yo también tuve problemas con la falta de sueño”, explicó. “Dormir es fundamental. Afecta a las habilidades motoras, a la capacidad de pensar y a la salud en general. Me despertaba temblando y solo podía funcionar bebiendo alcohol a sorbos”.

El colapso físico a los 30 años y un duro proceso de abstinencia

Al cumplir los 30 años en 2019, las secuelas físicas del abuso de sustancias se manifestaron de forma drástica en su cuerpo, obligándola a buscar ayuda profesional mediante un tratamiento intensivo de ocho meses.

“Mi cuerpo me decía: ‘Ya basta’”, confesó. “Cumplí 30 años. Tenía la cara hinchada. Tenía ictericia. Los ojos amarillos. Tuve que ir a un especialista en hígado. Estaba reteniendo peso que normalmente no tenía. El pelo se me estaba cayendo a mechones”.

El proceso de desintoxicación y abstinencia representó un desafío sumamente traumático para su sistema nervioso, tal como lo dejó plasmado en su libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning:

“Mientras mi sistema nervioso intentaba regularse sin los efectos depresores del alcohol, se descontroló y todo mi cuerpo tembló”, relató en sus memorias. “Una vez, durante el síndrome de abstinencia, oí voces tan aterradoras que me puse a cuatro patas y me arrastré hasta el baño, donde me tumbé sobre los azulejos frescos y limpios y esperé a que pasara el pánico. No podía dormir y me dolía muchísimo la cabeza, como si me la estuvieran presionando contra el cráneo”.

Los reportes sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida

A pesar de que en su libro This Is Me: A Reckoning reafirmó haber realizado un profundo trabajo personal para superar sus secuelas, su fallecimiento a tan solo cinco días de cumplir 37 años ha dejado conmocionada a la industria del cine y la televisión.

Según reseñó el NY Post, la actriz fue encontrada sin vida por una amiga cercana y los primeros reportes sugieren que la causa pudo estar vinculada a un fallo cardíaco.

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