Fin del TPS para venezolanos: qué significa el mensaje de la DHS

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Tras los terremotos, se pidió reactivar el TPS para Venezuela. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una advertencia directa, el pasado 14 de agosto, a los inmigrantes de 13 países cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) dejó de aplicar: salir del país por cuenta propia o enfrentar la deportación. La lista incluye a Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania (Myanmar), Somalia y Etiopía.

El mensaje, que responde a una imagen publicada por James Percival, Séptimo consejero general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se puede ver un listado de países y el estatus de TPS que alberga actualmente, también incluyó un enlace que lleva a la página de CBP Home, la aplicación que el gobierno relanzó para quienes decidan salir del país por cuenta propia con ciertos beneficios como un estímulo en efectivo y un vuelo pagado.

Venezuela es, de los 13 países, el que más gente tiene en juego: cientos de miles de personas dependían de este estatus para vivir y trabajar legalmente en el país. Es también el que arrastra la disputa legal más larga de las 13, con dos designaciones distintas que terminaron canceladas por caminos separados.

Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.



For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3 — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026

¿Qué significa que la “terminación esté en efecto”?

Que el DHS declare una terminación en efecto significa que, desde esa fecha, la persona deja de contar con el permiso de trabajo y con la protección contra la deportación que otorgaba el TPS, aunque su tarjeta de autorización de empleo (EAD) todavía muestre una fecha de vencimiento posterior. La protección legal termina en el momento que señala la agencia, no cuando caduca físicamente el documento.

En tanto, quienes se quedan sin TPS y no tienen otro trámite migratorio en marcha —una solicitud de asilo, una petición familiar, una visa distinta— pasan a estar en riesgo de detención y de un proceso de deportación, igual que cualquier persona sin estatus legal en el país.

El caso de Venezuela

Los 13 países compartieron, en algún momento de los últimos años, una designación de TPS otorgada por desastres naturales, guerras o crisis políticas en sus territorios. Sin embargo, la administración Trump decidió no renovar ninguna, aunque cada una llegó a su fin en un momento distinto.

Venezuela, a diferencia del resto, llegó a tener dos designaciones de TPS al mismo tiempo. De acuerdo con el DHS, la de 2023 —ampliada ese mismo año por la administración Biden por la crisis económica y política del país— se canceló el 5 de febrero de 2025, y esa decisión terminó en la Corte Suprema, que en octubre de 2025 permitió que siguiera adelante mientras el litigio de fondo continúa en tribunales inferiores. La designación más antigua, de 2021, se anunció por separado en septiembre de 2025, con vencimiento fijado para el 7 de noviembre de ese año.

Pese a lo anterior, el gobierno de Trump le pidió a la Corte Suprema, en julio de 2026, que revisara otra vez el caso, después de perder dos veces frente al Noveno Circuito de Apelaciones: en enero de 2026 ese tribunal declaró que Kristi Noem se excedió en sus facultades al cancelar el TPS de Venezuela, y en marzo rechazó reconsiderar esa decisión con un panel más amplio de jueces. Hasta ahora la Corte Suprema no ha dicho si aceptará revisar el caso, así que la orden de octubre de 2025 que permitió la cancelación sigue vigente mientras tanto.

Ante esta situación, y a raíz de los efectos del terremoto que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, diversas figuras públicas hicieron un llamado para reactivar y extender el TPS para el país sudamericano. Hasta el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha emitido ningún tipo de respuesta ante esta petición.

¿Qué pasa con el resto de los 13 países?

A pesar de la finalización del TPS para el resto de países en meses y años anteriores, demandas y jueces federales congelaron varias cancelaciones durante meses, y algunas solo se hicieron efectivas semanas. Sin embargo, la gran mayoría han llegado a su fin:

Etiopía, Yemen, Sudán del Sur, Birmania (Myanmar) y Somalia: todos designados por conflictos armados entre 2023 y 2024, llegaron al mensaje del DHS por el camino más ajustado de los 13, con protecciones judiciales que cayeron en las últimas semanas antes del 14 de agosto. Etiopía perdió su freno judicial el 29 de julio; Yemen, alrededor del 24 de julio; Sudán del Sur y Birmania, el 7 de agosto, y Somalia fue el último en caer, apenas uno o dos días antes de que el DHS publicara su mensaje.

todos designados por conflictos armados entre 2023 y 2024, llegaron al mensaje del DHS por el camino más ajustado de los 13, con protecciones judiciales que cayeron en las últimas semanas antes del 14 de agosto. Etiopía perdió su freno judicial el 29 de julio; Yemen, alrededor del 24 de julio; Sudán del Sur y Birmania, el 7 de agosto, y Somalia fue el último en caer, apenas uno o dos días antes de que el DHS publicara su mensaje. Honduras, Nicaragua y Nepal: las designaciones más viejas de la lista —Honduras y Nicaragua desde 1998, por el huracán Mitch; Nepal desde 2015, por un sismo—. El DHS anunció su cancelación a mediados de 2025, pero un tribunal federal la bloqueó meses después. La protección se mantuvo vigente hasta que el Noveno Circuito de Apelaciones le retiró ese freno el 9 de febrero de 2026, fecha en la que los cerca de 60,000 beneficiarios de los tres países perdieron el TPS.

las designaciones más viejas de la lista —Honduras y Nicaragua desde 1998, por el huracán Mitch; Nepal desde 2015, por un sismo—. El DHS anunció su cancelación a mediados de 2025, pero un tribunal federal la bloqueó meses después. La protección se mantuvo vigente hasta que el Noveno Circuito de Apelaciones le retiró ese freno el 9 de febrero de 2026, fecha en la que los cerca de 60,000 beneficiarios de los tres países perdieron el TPS. Haití y Siria: Haití tenía TPS desde 2004, por una crisis humanitaria agravada después con el terremoto de 2010; Siria, desde 2024, por la guerra civil en su territorio. Ambas cancelaciones, anunciadas en 2025, quedaron congeladas por una demanda que llegó hasta la Corte Suprema, la cual falló a favor del gobierno el 25 de junio de 2026. La protección de Haití terminó el 27 de julio de 2026, siendo incluso “debatida” por el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, y la de Siria pocos días después, dejando sin TPS ni permiso de trabajo a cerca de 350,000 personas entre ambos países de un día para otro.

Haití tenía TPS desde 2004, por una crisis humanitaria agravada después con el terremoto de 2010; Siria, desde 2024, por la guerra civil en su territorio. Ambas cancelaciones, anunciadas en 2025, quedaron congeladas por una demanda que llegó hasta la Corte Suprema, la cual falló a favor del gobierno el 25 de junio de 2026. La protección de Haití terminó el 27 de julio de 2026, siendo incluso “debatida” por el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, y la de Siria pocos días después, dejando sin TPS ni permiso de trabajo a cerca de 350,000 personas entre ambos países de un día para otro. Afganistán y Camerún: designados en 2023 por sus respectivos conflictos armados, tuvieron el camino más corto de los 13. El DHS anunció la cancelación el 11 de abril de 2025, un tribunal rechazó pausarla ese mismo año, y la terminación avanzó sin mayores obstáculos.

¿Qué puede hacer alguien que se quedó sin TPS?

En la misma publicación del DHS, el departamento colocó un enlace hacia la herramienta CBP Home, la cual es tiene por objetivo facilitar la salida de personas de Estados Unidos mediante un vuelo pagado y un estímulo en efectivo.

Según la propia agencia, esta opción otorga menor prioridad para un arresto de ICE mientras se da esos pasos, aunque el DHS no ha explicado con claridad cómo mide ese avance ni cuánto dura esa protección. El monto del estímulo ha cambiado varias veces desde que arrancó el programa: empezó en mil dólares, subió a 3 mil durante diciembre, y desde el 21 de enero de 2026 la cifra vigente son 2 mil 600 dólares.

Antes de tomar cualquier decisión conviene revisar con calma qué tan sólido es el caso migratorio de cada quien, porque perder el TPS no siempre significa perder toda opción de quedarse en el país. Algunas alternativas que vale la pena descartar o confirmar con un abogado incluyen:

Una solicitud de asilo pendiente o la posibilidad de presentarla, si el caso califica.

Una petición familiar o de empleo ya iniciada por un pariente o empleador con estatus legal.

Una extensión automática del permiso de trabajo, si la solicitud de renovación se presentó a tiempo.

Reportar la salida a través de CBP Home, para quienes decidan irse por cuenta propia en vez de esperar una posible detención.

Ningún trámite migratorio se resuelve de un día para otro, así que entre más pronto se consulte a un representante legal acreditado, mayor margen habrá para explorar cada camino antes de que una eventual detención limite las opciones disponibles.

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