Diferencias entre el Seguro Social de jubilación, SSDI y SSI

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

Millones de personas reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) cada mes, pero existe una diferencia importante entre el Seguro Social de jubilación, el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Aunque los tres programas son administrados por la misma agencia, no funcionan de la misma manera. Cada uno tiene requisitos distintos para determinar quién puede recibirlo y cuánto dinero puede obtener.

¿Qué es el Seguro Social de jubilación?

El Seguro Social de jubilación (Social Security retirement) es el programa que proporciona beneficios mensuales a trabajadores que acumularon suficientes créditos laborales y alcanzaron la edad necesaria para solicitar la jubilación.

El monto depende principalmente del historial de ingresos de la persona y de la edad a la que comienza a recibir los beneficios. La SSA señala que, en 2026, el beneficio promedio estimado para un trabajador jubilado es de 2 mil 71 dólares mensuales.

El beneficio máximo depende de la edad en la que una persona comienza a cobrar. Para un trabajador que haya ganado el máximo sujeto a impuestos durante su carrera, el beneficio puede llegar en 2026 a 4 mil 152 dólares mensuales si se jubila a la edad plena, 2 mil 969 dólares si comienza a los 62 años o 5 mil 181 dólares si espera hasta los 70 años.

Por eso, no existe un monto único para todos los jubilados.

¿Qué es SSDI?

El SSDI (Social Security Disability Insurance), o Seguro de Incapacidad del Seguro Social, está dirigido a personas que tienen una discapacidad que les impide trabajar y que cuentan con suficiente historial laboral.

A diferencia del SSI, este programa está vinculado a los impuestos del Seguro Social que la persona pagó durante sus años de trabajo.

La SSA indica que, en términos generales, una persona debe haber trabajado aproximadamente cinco de los últimos 10 años, aunque el requisito de créditos laborales puede ser menor para personas que quedaron discapacitadas a una edad más temprana.

Además, la discapacidad debe impedir realizar una actividad laboral sustancial y tener una duración de al menos un año o provocar la muerte.

En 2026, el beneficio promedio para un trabajador con discapacidad es de mil 630 dólares mensuales.

¿SSDI tiene límites de ingresos?

Aquí existe una diferencia importante respecto al SSI.

SSDI no tiene un límite de ahorros o patrimonio como el SSI, por lo que tener dinero en una cuenta bancaria, una vivienda u otros bienes no significa automáticamente que una persona pierda el derecho al beneficio.

Sin embargo, sí existen reglas relacionadas con los ingresos laborales. En 2026, la SSA establece un límite de actividad lucrativa sustancial de mil 690 dólares mensuales para personas con discapacidad que no son ciegas y de 2 mil 830 dólares para personas ciegas, bajo las reglas correspondientes.

¿Qué es SSI?

El SSI (Supplemental Security Income), o Ingreso de Seguridad Suplementario, es diferente.

Este programa proporciona asistencia económica a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad que cumple con los requisitos establecidos por la SSA. Los niños también pueden recibir SSI si cumplen con los criterios de discapacidad.

A diferencia del SSDI, no es necesario tener un historial laboral para recibir SSI.

El monto federal máximo de SSI en 2026 es de 994 dólares mensuales para una persona y mil 491 dólares para una pareja elegible. El pago real puede ser menor dependiendo de los ingresos, la situación de vivienda y otros factores. Algunos estados también ofrecen pagos adicionales.

¿Cuánto dinero puedes tener para recibir SSI?

El SSI sí tiene límites de recursos.

En 2026, una persona generalmente debe tener hasta 2 mil dólares en recursos contables, mientras que el límite para una pareja es de 3 mil dólares.

No todos los bienes cuentan para ese límite. Por ejemplo, la vivienda en la que vive la persona y, bajo determinadas condiciones, un vehículo utilizado para transporte pueden quedar excluidos del cálculo.

También existen reglas sobre los ingresos. El pago de SSI puede reducirse cuando la persona recibe determinados ingresos, por lo que el beneficio no necesariamente será igual al máximo federal.

¿Cuál es la diferencia entre SSI, SSDI y Seguro Social?

La forma más sencilla de entender los tres programas es esta:

Seguro Social de jubilación: está dirigido principalmente a trabajadores que cumplen los requisitos para jubilarse y el beneficio depende de su historial de ingresos y de cuándo comienzan a cobrar.

SSDI: es un seguro por discapacidad relacionado con el historial laboral y los impuestos del Seguro Social que pagó la persona.

SSI: se trata de un programa de asistencia para personas con ingresos y recursos limitados que son mayores, ciegas o tienen una discapacidad que cumple con los requisitos.

En otras palabras, SSDI se relaciona con el historial laboral, mientras que SSI se basa principalmente en la necesidad económica.

¿Puedes recibir SSI y SSDI al mismo tiempo?

Sí. Una persona puede recibir ambos programas si cumple los requisitos de cada uno.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando alguien tiene suficiente historial laboral para recibir SSDI, pero el beneficio que le corresponde es bajo y además cumple con los límites de ingresos y recursos establecidos para SSI.

En esos casos, el SSI puede complementar el ingreso hasta el nivel que corresponda según las reglas del programa.

¿Cómo se solicitan SSI y SSDI?

La solicitud depende del programa y de la situación de cada persona, pero la Administración del Seguro Social permite iniciar los trámites por internet y también ofrece atención telefónica y presencial.

La SSA explica que las personas pueden solicitar beneficios por discapacidad en línea o llamar al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m.

También es posible acudir a una oficina local del Seguro Social. Para solicitar existen estos canales de contacto:

En línea: ssa.gov (disponible en español)

Por teléfono: 1-800-772-1213 (lunes a viernes de 8:00 am – 3:00 pm).

En persona: En tu oficina local del Seguro Social

Para una solicitud por discapacidad pueden ser necesarios datos como:

Número de Seguro Social.

Información de nacimiento.

Información médica relacionada con la discapacidad.

Historial laboral y de ingresos.

Información financiera, especialmente para una solicitud de SSI.

La SSA también ofrece servicios en español y puede proporcionar intérpretes sin costo cuando una persona necesita asistencia en otro idioma.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.