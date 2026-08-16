Recibí una notificación de comparecencia (NTA): qué significa y qué sigue

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Es el aviso oficial de que un caso migratorio pasó a manos de un juez. Foto: AFP

Una notificación de comparecencia o Notice to Appear (NTA), es el documento con el que el gobierno de Estados Unidos inicia formalmente un proceso de deportación contra alguien, según el Manual de Política de la Corte de Inmigración (EOIR).

No es una acusación penal ni implica que la persona haya cometido un delito: es, simplemente, el aviso oficial de que un caso migratorio pasó a manos de un juez de inmigración, y de que existe una fecha en la que esa persona debe presentarse en corte.

Recibir un NTA puede pasar en distintos momentos: al cruzar la frontera sin documentos, durante un trámite migratorio que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) decide no aprobar, o después de un arresto de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin importar cómo haya llegado ese aviso, el Departamento de Justicia asegura que toda persona en un proceso de inmigración recibe este mismo formulario, identificado oficialmente como el Formulario I-862.

El NTA lo presenta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —a través de oficinas de USCIS o de ICE— directamente ante la corte de inmigración, y el proceso de remoción comienza formalmente en ese momento, no antes. Si el gobierno se tarda en presentarlo formalmente después de notificar a la persona, la primera audiencia puede posponerse hasta que ese trámite se complete.

Qué información trae tu NTA

El formulario está dividido en varias partes, y entender cada una ayuda a saber exactamente qué se le reclama a la persona y qué tiene que hacer a continuación.

Tu domicilio. Si la dirección que aparece es incorrecta, hay que corregirla de inmediato con el Formulario EOIR-33/IC — de lo contrario, la corte puede enviar avisos importantes a un lugar donde ya no vives.

Si la dirección que aparece es incorrecta, hay que corregirla de inmediato con el Formulario EOIR-33/IC — de lo contrario, la corte puede enviar avisos importantes a un lugar donde ya no vives. Los hechos que te atribuyen. Normalmente incluye tu país de origen, la fecha en que llegaste a Estados Unidos y cómo entraste.

Normalmente incluye tu país de origen, la fecha en que llegaste a Estados Unidos y cómo entraste. Los cargos migratorios. Indica qué ley migratoria supuestamente violaste, como haber entrado sin autorización o haberte quedado más tiempo del permitido.

Indica qué ley migratoria supuestamente violaste, como haber entrado sin autorización o haberte quedado más tiempo del permitido. La fecha de tu audiencia. Es el dato más importante del documento: si no te presentas ese día, el juez puede ordenar tu deportación sin que estés presente para defenderte.

Si en algún momento pierdes u olvidas la fecha de tu cita, la línea de asistencia de la corte de inmigración es 1-800-898-7180.

International Students protesting in Calgary, AB were raided by the CBSA checking immigration documentation.



CBSA officers reportedly served some graduates with “Notice to Appear” documents for expired temporary status and non-compliance. pic.twitter.com/EU5EnbVRUw — NotLeighStewy (@NotLeighStewy) August 13, 2026

Qué pasa en tu primera audiencia

Esa primera cita se llama audiencia de calendario maestro (master calendar hearing), y por ley debe programarse con al menos diez días de anticipación desde que recibiste el NTA, precisamente para darte tiempo de buscar un abogado —puedes renunciar a ese plazo si firmas una solicitud de audiencia acelerada, pero no es obligatorio hacerlo—.

En esa audiencia, el juez te explica tus derechos, incluido el derecho a tener un abogado por tu cuenta (el gobierno no te lo asigna ni lo paga, pero tampoco te cobra por comparecer sin uno), y te pide que respondas formalmente al NTA: si reconoces haberlo recibido, si aceptas o niegas los hechos y cargos que te atribuyen, qué tipo de protección migratoria piensas solicitar —si acaso alguna, como el asilo—, y a qué país te opondrías o no a ser enviado en caso de una orden final.

De ahí en adelante, la corte fija plazos para presentar esas solicitudes y programa la audiencia individual donde se resuelve el caso a fondo.

Dónde conseguir ayuda gratuita

Ni USCIS ni la corte de inmigración están obligados a pagarte un abogado, pero eso no significa que estés solo. Si la persona está detenida, el Programa de Orientación Legal (LOP) de la propia EOIR ofrece, a través de organizaciones sin fines de lucro, orientación grupal sobre el proceso y las posibles formas de protección migratoria, consultas individuales sobre el caso, talleres de autoayuda —por ejemplo, para preparar una solicitud de asilo— y referencias a abogados que trabajan de forma gratuita cuando hay disponibilidad.

Antes de responder a los cargos de un NTA, conviene pedirle tiempo al juez para buscar representación legal, incluso si al final decides continuar sin abogado. Ser declarado “deportable” en la audiencia no cierra todas las puertas: la persona todavía puede solicitar asilo u otras formas de protección migratoria disponibles según su caso.

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