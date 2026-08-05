California tendrá el salario mínimo estatal más alto del país en 2027: en qué ciudades se cobra mejor

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California tendrá un salario mínimo estatal de 17.40 dólares por hora desde el 1 de enero de 2027, pero algunas ciudades ya tienen tarifas superiores de salario mínimo para sus trabajadores.

¿Cuánto será el salario mínimo de California en 2027?

California elevará su salario mínimo estatal a 17.40 dólares desde el 1 de enero de 2027. Con este ajuste, el estado tendrá la tarifa mínima estatal más alta de Estados Unidos.

El nuevo monto aplicará para los trabajadores que no estén cubiertos por una tarifa local superior establecida por una ciudad o condado. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el aumento como parte de los ajustes previstos para el salario mínimo estatal.

“Creemos que si trabajas duro, mereces un salario digno”, explicó Newson en una nota de prensa publicada en el sitio oficial de la gobernación del estado.

On January 1, 2027, California's minimum wage will increase to $17.40 an hour.



2.5x the federal minimum wage.



Meanwhile, Donald Trump and Republicans continue to keep the federal minimum wage stuck at $7.25 an hour.



Do better. pic.twitter.com/RLeBvpELDB — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) July 31, 2026

Sin embargo, en varias zonas de California los empleados ya cuentan con salarios mínimos más altos debido a normas locales. El Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley Labor Center) mantiene un inventario actualizado de las ciudades y condados que establecen sus propias tarifas salariales.

¿Qué ciudades de California tienen los salarios mínimos más altos?

Varias ciudades de California superan el salario mínimo estatal — actualmente aún de 16.90 dólares por hora en 2026— con tarifas locales establecidas por sus gobiernos. Emeryville encabeza la lista con 20.34 dólares por hora, seguida de West Hollywood, con 20.25 dólares.

Las ciudades con los salarios mínimos más altos se concentran principalmente en áreas metropolitanas del Área de la Bahía y Los Ángeles con costos de vida elevados.

De acuerdo con el Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley Labor Center) estas son las 10 ciudades de California con el salario mínimo más alto:

Emeryville : 20.34 dólares por hora

: 20.34 dólares por hora West Hollywood : 20.25 dólares por hora

: 20.25 dólares por hora Mountain View : 19.70 dólares por hora

: 19.70 dólares por hora San Francisco : 19.61 dólares por hora (empatada)

: 19.61 dólares por hora (empatada) Berkeley : 19.61 dólares por hora (empatada)

: 19.61 dólares por hora (empatada) Sunnyvale : 19.50 dólares por hora

: 19.50 dólares por hora Richmond : 19.18 dólares por hora

: 19.18 dólares por hora Belmont : 18.95 dólares por hora

: 18.95 dólares por hora El Cerrito : 18.82 dólares por hora

: 18.82 dólares por hora Cupertino / Los Altos / Palo Alto / Santa Clara: 18.70 dólares por hora (empate a cuatro)

Otras ciudades también tienen salarios mínimos superiores a 18 dólares por hora, como San José, Los Ángeles y Pasadena.

¿Por qué algunas ciudades pagan más que el salario mínimo estatal?

Las ciudades y condados de California pueden aprobar sus propios salarios mínimos cuando establecen una tarifa superior a la estatal. Estas reglas buscan responder a las condiciones económicas de cada localidad.

Cuando existe una tarifa local más alta, el empleador debe aplicar ese salario y no el mínimo estatal.

Nueva York también anunció mejoras hacia 2027

California no será el único estado con cambios en sus reglas salariales. Nueva York anunció que, a partir de 2027, su salario mínimo comenzará a ajustarse automáticamente cada año según la inflación regional.

Los cambios buscan actualizar los ingresos mínimos frente al aumento del costo de vida en distintas regiones de Estados Unidos.

Para los trabajadores hispanos, conocer las reglas salariales de su estado, ciudad o condado puede ayudar a verificar si reciben el pago mínimo establecido.