Mundial 2026: empleos en Nueva York y Nueva Jersey con pago de hasta 25 dólares por hora

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Foto: Envato

El Mundial 2026 no solo atraerá a miles de aficionados a la región de Nueva York y Nueva Jersey. La organización del torneo abrirá oportunidades de empleos temporales para personas que buscan generar ingresos adicionales en sectores vinculados al turismo, la hospitalidad y la atención en bares, fan zones y recintos que transmitirán los partidos en otras sedes como Texas.

Según estimaciones compartidas por la FIFA y organismos económicos de ciudades anfitrionas, el impacto económico del Mundial 2026 moverá miles de millones de dólares en Estados Unidos, una situación que suele incrementar la contratación de personal para atender el aumento de visitantes nacionales e internacionales.

22 de junio de 2026



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Los tipos de empleos en el Mundial 2026 a los que puedes aplicar en Nueva York y Nueva Jersey

Los puestos de empleos temporales en Nueva York y Nueva Jersey durante el Mundial 2026 suelen concentrarse en actividades operativas y de atención al público que requieren reforzar plantillas durante eventos de gran escala.

Entre las posiciones más comunes destacan:

Atención al cliente y orientación de visitantes.

Personal de logística y operaciones.

Auxiliares de eventos.

Empleados de concesiones y venta de alimentos.

Trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Personal de transporte y movilidad.

Seguridad privada y control de accesos.

Muchos de estos trabajos temporales no exigen experiencia especializada, pero debido a la magnitud de toda la actividad y noticias que giran en torno al Mundial 2026, algunas empresas valoran antecedentes en eventos masivos, turismo o servicio al cliente.

Cuánto podrían pagar estos empleos en Nueva York y Nueva Jersey durante el Mundial 2026

Los salarios dependen de la empresa contratante, la experiencia del trabajador y las responsabilidades asignadas.

De acuerdo con portales de empleo y agencias de contratación temporal que operan en Estados Unidos, algunas vacantes relacionadas con eventos deportivos pagan entre 18 y 25 dólares por hora, especialmente en áreas de logística, operaciones y supervisión.

Los puestos de entrada suelen ubicarse en rangos salariales más bajos, mientras que los cargos que implican coordinación de equipos o contacto directo con grandes volúmenes de público pueden ofrecer remuneraciones superiores.

Por qué Nueva York y Nueva Jersey necesitarán más trabajadores durante el Mundial 2026

La llegada masiva de visitantes internacionales aumentó la demanda de servicios temporales, especialmente durante la competencia.

Históricamente, acontecimientos deportivos de gran escala generan necesidades adicionales de personal para atender hoteles, restaurantes, transporte terrestre, centros de entretenimiento y espacios turísticos.

Qué perfiles suelen tener más oportunidades de empleos en el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

Aunque muchas vacantes están abiertas a candidatos sin experiencia específica, algunos perfiles suelen tener ventaja durante los procesos de selección.

Entre los más buscados se encuentran:

Personas bilingües en inglés y español.

Trabajadores con experiencia en atención al cliente.

Personal de hoteles y restaurantes.

Conductores y operadores logísticos.

Empleados con experiencia en eventos masivos.

Personal de seguridad con certificaciones vigentes.

Las oportunidades laborales para bilingües suelen destacar especialmente en eventos internacionales, donde la capacidad de comunicarse con visitantes de distintos países representa un valor añadido para los empleadores.

Dónde buscar empleos relacionados con el torneo

Las oportunidades suelen publicarse a través de diferentes canales conforme se acerca la fecha de los partidos.

Los especialistas recomiendan revisar:

Portales oficiales de empleo estatales.

Sitios de contratación temporal.

Empresas que operan dentro del MetLife Stadium.

Compañías de seguridad privada.

Empresas de hospitalidad y catering.

Operadores de transporte regional.

Qué documentos necesitarán los solicitantes

Las empresas que contratan en Estados Unidos exigen que los trabajadores tengan autorización legal para desempeñar funciones remuneradas.

Por ello, los candidatos normalmente deben presentar:

Documento de identidad vigente.

Número de Seguro Social.

Permiso de trabajo o documentación que acredite elegibilidad laboral.

Información bancaria para pagos directos.

Algunas posiciones también requieren verificaciones de antecedentes o capacitaciones específicas antes de comenzar las actividades.

Cómo comenzar la búsqueda de empleo

Las vacantes para el Mundial suelen aparecer de forma gradual, permitiendo a los candidatos postularse durante el transcurso de todo el torneo.

Mantener actualizado el currículum y seguir las páginas de empresas vinculadas al turismo, la logística y los eventos puede marcar la diferencia al momento de encontrar una oportunidad.

La celebración del Mundial 2026 representa una de las mayores movilizaciones económicas asociadas al deporte en Norteamérica durante los próximos años. Para miles de trabajadores, los salarios de hasta 25 dólares por hora en puestos temporales pueden convertirse en una alternativa para complementar ingresos o adquirir experiencia en industrias relacionadas con eventos internacionales, atención al cliente y hospitalidad.

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