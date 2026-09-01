El pequeño pueblo de Texas donde se pueden ganar más de 90 mil dólares al año

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Foto: Sitio web oficial de Sanger

Sanger es un pequeño pueblo del norte de Texas que combina una población de poco más de 10 mil habitantes con un nivel de ingresos familiares superior al promedio del estado.

Entre 2020 y 2024, el ingreso mediano anual por hogar en Sanger alcanzó los 91 mil 75 dólares, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La cifra corresponde al ingreso de los hogares y no al salario individual de sus habitantes.

Durante el mismo periodo, el ingreso per cápita fue de 39 mil 950 dólares. Los datos provienen de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS), que utiliza estimaciones de cinco años para obtener resultados más estables en localidades pequeñas y medianas.

Los hogares de Sanger superan los 90 mil dólares de ingresos al año en Texas

El ingreso mediano permite identificar el punto en el que la mitad de los hogares registra ingresos superiores y la otra mitad ingresos inferiores.

En Sanger, ese indicador llegó a 91 mil 75 dólares anuales entre 2020 y 2024.

Las cifras también varían según el tipo de hogar. Las familias casadas registraron un ingreso mediano de 118 mil 434 dólares, mientras que el ingreso mediano del conjunto de las familias alcanzó los 112 mil 730 dólares.

El dato muestra que Sanger mantiene un nivel de ingresos familiares elevado pese a tener una población mucho menor que las grandes ciudades del norte de Texas.

Sanger pasó de menos de 9 mil habitantes a superar los 10 mil

El nivel de ingresos coincide con un periodo de crecimiento demográfico, de acuerdo con el estudio de ACS y que se encuentra disponible en su página web.

Sanger tenía 6 mil 916 habitantes en 2010 y llegó a 8 mil 839 habitantes en el censo de 2020. Para el 1 de julio de 2025, la Oficina del Censo estimó una población de 10 mil 238 personas.

En cinco años, la localidad sumó cerca de mil 400 habitantes, lo que representa un aumento de 15.8% respecto al censo de 2020.

La estimación de 2025 también marca un cambio para Sanger, que superó por primera vez la barrera de los 10 mil residentes.

¿Cómo llegar al pueblo de Sanger en Texas?

Sanger se encuentra en el condado de Denton, al norte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y cerca de la frontera con Oklahoma.

La localidad está ubicada sobre la Interestatal 35, una de las principales vías de comunicación del estado. Esta carretera conecta Sanger con otras comunidades del norte de Texas y facilita el acceso hacia Dallas-Fort Worth.

La ubicación es uno de los factores que favorece la llegada de nuevos residentes que buscan vivir fuera de los grandes núcleos urbanos sin quedar demasiado lejos de sus empleos y servicios.

Una vivienda en Sanger cuesta menos que en otras zonas de Dallas-Fort Worth

El mercado inmobiliario también forma parte del atractivo de la localidad.

Según los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, el valor mediano de una vivienda ocupada por su propietario es de 295 mil 400 dólares. El alquiler mediano se ubica en mil 504 dólares mensuales.

Además, aproximadamente 73.7% de las viviendas ocupadas son propiedad de sus residentes.

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