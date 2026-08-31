Adiós a una protección forestal de 25 años: la decisión de Trump que amenaza a más de 400 especies en Estados Unidos

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Foto: Envato

La administración de Donald Trump estaría tomando medidas para derogar una protección forestal vigente desde hace 25 años que restringía la construcción de carreteras y determinadas actividades de desarrollo en áreas sin caminos de los bosques nacionales de Estados Unidos.

La medida pone fin a la Roadless Area Conservation Rule,aprobada en 2001 para preservar extensas zonas forestales que permanecían relativamente intactas y limitar la construcción de nuevas carreteras en esos territorios.

El Centro para la Diversidad Biológica advierte que la eliminación de la norma podría aumentar el riesgo de extinción de más de 400 especies de plantas y animales que dependen de estos ecosistemas.

¿Cuál es la protección forestal que busca eliminar la administración Trump?

La Roadless Area Conservation Rule establece restricciones para la construcción de nuevas carreteras y determinadas actividades de explotación en áreas sin caminos dentro del sistema nacional de bosques.

Estas zonas representan algunos de los espacios forestales más remotos y menos fragmentados de Estados Unidos.

El cambio elimina una protección federal específica y permite modificar la manera en que el gobierno administra estos territorios, lo que podría poner en riesgo 7,4 millones de acres (3 millones de hectáreas).

Más de 400 especies podrían quedar expuestas

El Centro para la Diversidad Biológica sostiene que más de 400 especies podrían verse afectadas por la eliminación de la regulación.

Entre las principales preocupaciones está la pérdida o fragmentación del hábitat. La construcción de carreteras puede dividir ecosistemas, facilitar el acceso a zonas remotas y aumentar la actividad humana en lugares donde anteriormente existían mayores restricciones.

Para especies que dependen de grandes áreas de bosque continuo, estos cambios pueden representar una presión adicional sobre poblaciones que ya enfrentan otras amenazas.

La organización ambiental considera que la eliminación de la norma podría incrementar el riesgo de que algunas de estas especies lleguen a desaparecer.

Una protección que estuvo vigente desde 2001

La Roadless Area Conservation Rule fue adoptada en 2001, durante la administración del presidente Bill Clinton, después de un proceso que generó un amplio debate sobre el uso de los terrenos públicos, de acuerdo con un artículo publicado por The New York Times.

Breaking News: Trump officials are moving to open nearly 45 million acres of wilderness in national forests to new roads and logging, removing protections that had been in place since 2001. https://t.co/WlHCRaNWJx — The New York Times (@nytimes) August 18, 2026

Desde entonces, la regulación se convirtió en una de las principales herramientas para limitar la construcción de carreteras en determinadas zonas de los bosques nacionales.

La norma también ha sido objeto de disputas políticas y legales durante los últimos años. Sus defensores sostienen que la norma permite conservar algunos de los últimos grandes espacios forestales relativamente intactos del país.

Sus críticos, en cambio, han argumentado que las restricciones “pueden limitar el acceso a recursos naturales y dificultar determinadas actividades económicas en terrenos públicos”.

¿Por qué las carreteras preocupan a los ambientalistas?

Las carreteras pueden tener efectos que van más allá del espacio que ocupa la propia infraestructura.

Al atravesar un bosque, pueden fragmentar el hábitat, modificar los patrones de desplazamiento de los animales y facilitar la llegada de personas y vehículos a zonas anteriormente aisladas.

También pueden alterar los ecosistemas de agua y aumentar la presión sobre áreas utilizadas por especies que necesitan condiciones ambientales específicas.

Por estas razones, los grupos conservacionistas consideran que mantener grandes extensiones sin carreteras ayuda a proteger la biodiversidad y a preservar ecosistemas que todavía permanecen relativamente intactos.

El debate sobre el futuro de los bosques públicos

La decisión de la administración Trump reabre una disputa de décadas sobre cómo deben utilizarse los terrenos públicos de Estados Unidos.

Mientras organizaciones ambientales advierten sobre el impacto que una mayor actividad humana podría tener sobre la biodiversidad, quienes respaldan una flexibilización de las restricciones destacan la posibilidad de facilitar el acceso y el aprovechamiento de recursos en los bosques nacionales.

El impacto definitivo de la decisión dependerá ahora de qué proyectos se autoricen, dónde se desarrollen y qué otras protecciones ambientales continúen aplicándose.

Para el Centro para la Diversidad Biológica, sin embargo, la eliminación de una norma que protegió estas áreas durante 25 años representa un retroceso que podría aumentar las amenazas para cientos de especies en los bosques nacionales de Estados Unidos.

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