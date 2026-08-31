Se roban 50 mil latas de cerveza en California: qué se sabe
Un camión cargado con 50 mil latas de cerveza (unas 40 mil libras) fue robado en la ciudad de Montclair, California. Según la policía local, el hecho podría estar vinculado a un masivo robo de mercancías de alcohol en días previos.
La compañía cervecera Pabst Blue Ribbon, dueña del camión desaparecido, publicó un curioso mensaje en sus redes sociales. De forma sarcástica, dijeron que entendían la tentación de que alguien quisiera tener tanta de su cerveza. Sin embargo, que hubiese sido mejor adquirirla “forma honrada”.
Incluso, le dieron al ladrón un plazo de 18 días y 44 minutos para devolver el camión, sin hacer preguntas. Se trata de un tiempo particular que, según medios como Fox News, sería alusivo a 1844, año en que se fundó la empresa.
Ofrecen recompensa por la cerveza robada
En el mismo comunicado en Instagram, Pabst Blue Ribbon ofreció una recompensa para cualquier persona que recuperara y devolviera el camión. Sin embargo, no reveló cuánto pagaría.
La empresa decidió públicar un segundo mensaje para aclarar que, pese a hacer la denuncia en un tono poco habitual, se trata de un robo real y no de una estrategia publicitaria. La cerveza, que tiene un Día Internacional, suele ser objeto de memes en internet.
“La cerveza se está calentando mientras que la pista se vuelve cada vez más fría”, indica uno de los mensajes. Asimismo, solicitaron a cualquier persona que viera el camión que le tomara una foto y enviara un mensaje directo en redes sociales con la ubicación del vehículo.
El Departamento de Policía de Montclair informó que, además del robo de cerveza, están investigando otros dos incidentes similares y denunciados el 17 de agosto. Estos ocurrieron en un centro de distribución de Anheuser-Busch, otra reconocida empresa de cerveza.
De acuerdo con el portal Primera Hora, el primer robo quedó valorado en 45 mil dólares. El cargamento viajó con destino a Tucson, Arizona, pero nunca llegó. Según la policía, una empresa subcontratista con falsos documentos organizó la recogida.
Las autoridades aclaran que hasta el momento no hay personas sospechosas ni detenidas. Incluso, los investigadores dudan de que la carga siga completa, sino que haya sido distribuida de forma fraudulenta.
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