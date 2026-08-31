De errores de acuñación a rarezas históricas: centavos de dólar que valen fortunas

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Podrías tener una de estas monedas y venderlas. Foto: Shutterstock

El centavo ha sido retirado oficialmente de circulación y el último se fabricó el 12 de noviembre de 2025 en la Casa de la Moneda de Filadelfia. A pesar de que ya no se fabricarán más, todavía hay más de 250 mil millones de monedas de un centavo circulando.

Algunas de estas piezas son extremadamente valiosas para los coleccionistas y más de una podría estar escondida en tu frasco de monedas o en el cambio del día a día. A continuación, te presentamos las monedas más buscadas que llegan a cotizarse en cientos de miles de dólares.

Centavo Lincoln de 1931-S

Valor estimado: Más de 18 mil dólares.

La “S” refleja que estas monedas de un centavo de trigo fueron hechas en la Casa de la Moneda de San Francisco, y su elevado valor actual se debe a los efectos de la Gran Depresión. Debido a la fuerte paralización del consumo en aquella época, la reducción en la producción hizo que solo se acuñaran 866 mil centavos de trigo de Lincoln, siendo esta la segunda cifra más baja en la historia de los centavos. A casi un siglo de su emisión, es una pieza sumamente difícil de encontrar.

1909-S sobre horizontal S

Valor estimado: Casi 33 mil dólares.

Los coleccionistas siempre buscan errores de acuñación y este es uno de los más cotizados. Ocurrió en 1909, cuando se produjo un fallo en la Casa de la Moneda de San Francisco: un empleado orientó accidentalmente el punzón con la letra “S” de lado mientras creaba el troquel utilizado para fundir la moneda. En lugar de desechar el trabajo y empezar nuevamente, el punzón se colocó en la posición correcta y se acuñó la pieza sobre la marca errónea.

Centavo Lincoln de 1909-S (VDB)

Valor estimado: Casi 70 mil dólares.

Su valor histórico se debe al diseñador Victor David Brenner, quien creó la moneda para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Al diseñador se le ocurrió estampar sus iniciales “VDB” en la base del reverso, lo que provocó el enojo del público. Debido a la controversia, el diseño fue retirado de circulación a los tres días de su lanzamiento.

Moneda de un centavo de trigo de 1922

Valor estimado: Entre 6 mil y 92 mil dólares.

Luego de la recesión de posguerra vivida en 1922, casi todas las monedas producidas durante ese año han alcanzado precios astronómicos. La escasez de piezas acuñadas durante ese periodo hace que cualquier ejemplar conservado en buen estado alcance cifras sumamente altas en las subastas.

Anverso de troquel doble de 1917

Valor estimado: 120 mil dólares.

El valor de esta pieza radica en un error de “doble acuñación”, el cual se produce cuando el punzón golpea el troquel más de una vez y genera una doble imagen visible. En 1917, ocurrió un desliz en la maquinaria que provocó una duplicación muy marcada, especialmente en el texto grabado y en la fecha de la moneda.

Centavo Lincoln de 1914-D

Valor estimado: Entre 300 y más de 150 mil dólares.

Aunque estas piezas no presentan errores ni fallos de fábrica, son extremadamente raras debido al bajo tiraje de la Casa de la Moneda de Denver en ese año. Las monedas bien conservadas superan por miles su valor nominal, por lo que encontrar una en el cambio sería un verdadero golpe de suerte.

Anverso de doble troquel de 1955

Valor estimado: Casi 300 mil dólares.

Esta impresionante suma es lo que podrías ganar si conservas uno de los 40 mil centavos de dólar que se imprimieron con la imagen duplicada antes de que las autoridades detectaran la falla. En esta edición, la duplicación del texto “LIBERTY” y la fecha es tan evidente que se puede notar a simple vista sin necesidad de usar lupa.

Centavo de bronce/cobre de 1943

Valor estimado: Más de 400 mil dólares.

El mayor tesoro para los coleccionistas de monedas estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ordenó cambiar los discos de cobre por acero recubierto de zinc para ahorrar metal bélico. Se cree que existen menos de 20 ejemplares de estos centavos de cobre de 1943 en todo el mundo.

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