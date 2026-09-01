Esta moneda de 25 centavos se vendió por 11 mil dólares: así puedes identificarla

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Una moneda de 25 centavos puede valer mucho más que su denominación si se trata de un ejemplar antiguo y en una condición poco común.

Sin embargo, encontrar una moneda de ese año no significa automáticamente que valga miles de dólares. El precio depende principalmente de su estado de conservación, la marca de ceca y las características específicas de cada ejemplar.

De acuerdo con las referencias de precios disponibles para estas monedas, una pieza de 1962 puede tener un valor de alrededor de 12 dólares cuando ha circulado y se encuentra entre un buen y excelente estado. El precio puede aumentar de forma considerable cuando alcanza las calificaciones más altas de conservación.

¿Por qué una moneda de 25 centavos de 1962 puede valer mucho dinero?

La moneda de 25 centavos de Washington comenzó a acuñarse en 1932 y estas piezas conservaron una composición de 90% de plata hasta 1964.

A partir de 1965, la Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó a producir las monedas de 25 centavos de circulación con una composición de cobre y níquel.

Esto hace que las monedas de 1962 tengan un interés adicional para los coleccionistas. Sin embargo, su contenido de plata no significa que una pieza común pueda venderse automáticamente por miles de dólares.

La diferencia depende principalmente de la conservación y de las características particulares de cada moneda.

¿Cuánto puede valer una moneda de 25 centavos de 1962?

El precio puede variar considerablemente según el estado de conservación de la pieza.

La NGC Price Guide, un catálogo en línea gratuito que muestra el valor estimado y los precios de mercado de monedas de Estados Unidos, establece que una moneda que ha circulado y se encuentra entre un buen y excelente estado puede valer entre 12 y 14.50 dólares.

Las piezas sin circular y con una calificación de conservación entre 60 y 64 pueden alcanzar entre 17 y 25.50 dólares.

En cambio, una moneda sin circular de alta calidad, con una clasificación entre MS-65 y MS-66, puede tener un valor de entre 27 y 475 dólares.

Los precios aumentan considerablemente para las piezas que alcanzan los niveles más altos de conservación. Un ejemplar en estado excepcional, con una clasificación de MS-67 o superior, puede valer 8 mil 750 y 11 mil dólares, dependiendo de sus características y de la demanda entre coleccionistas.

Los precios más altos corresponden a piezas específicas y no garantizan que otra moneda del mismo año pueda venderse por una cantidad similar.

El estado de conservación puede multiplicar su valor

La condición de la moneda es uno de los factores más importantes para determinar cuánto puede valer.

Una pieza que circuló durante décadas puede presentar rayones, golpes y desgaste en el retrato de George Washington y en las inscripciones. En estos casos, su valor suele ser mucho menor.

Así puedes identificar una moneda de 1962

El primer elemento que debes revisar es el año que aparece en el anverso.

La moneda muestra el retrato de George Washington junto a la inscripción “In God We Trust” y el año de acuñación.

En el reverso aparece un águila con las alas extendidas, además de las inscripciones “United States of America”, “E Pluribus Unum” y “Quarter Dollar”.

También es importante revisar la marca de ceca, ya que permite determinar dónde fue acuñada.

Las monedas de 1962 fueron producidas en Filadelfia y Denver. Las fabricadas en Denver llevan la marca D, mientras que las acuñadas en Filadelfia durante ese periodo no tienen marca de ceca.

¿Qué significan las clasificaciones MS-65, MS-66 y MS-67?

Las letras MS corresponden a Mint State, una clasificación utilizada para identificar monedas que no han circulado.

El número indica el grado de conservación de la pieza. Cuanto mayor sea la clasificación, mejor debe ser su estado.

Las categorías más altas son especialmente difíciles de alcanzar porque incluso pequeñas marcas o imperfecciones pueden afectar la calificación.

Por esta razón, una diferencia de uno o dos puntos en la clasificación puede representar una diferencia importante en el valor de una moneda.

¿Dónde puedes revisar una moneda antigua?

Si encuentras una moneda de 25 centavos de 1962 y crees que podría tener un valor superior al habitual, puedes acudir a un especialista en numismática.

También es posible solicitar una certificación de compañías especializadas que evalúan la autenticidad y el estado de conservación de las monedas.

Esta evaluación puede ser especialmente importante si la pieza parece estar en una condición excepcional, ya que permite determinar con mayor precisión sus características y su posible valor en el mercado.

No limpies la moneda antes de llevarla a un experto

Una recomendación importante es no limpiar la moneda.

Aunque pueda parecer lógico eliminar la suciedad o las manchas para mejorar su apariencia, una limpieza incorrecta puede dejar marcas en la superficie y reducir su valor para los coleccionistas.

Si encuentras una moneda antigua, lo mejor es conservarla tal como está y permitir que un especialista determine su condición.

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