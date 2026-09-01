Cuáles son los condados de Texas que están en riesgo de inundación por el paso de Edouard

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Riesgos por tormenta tropical Edouard. Foto: Shutterstock

El estado de Texas se encuentra como la principal región en peligro debido a la alta probabilidad de riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos informó que el sistema meteorológico podría aumentar su fuerza tras llegar a la costa noroeste del Golfo de México.

Greg Abbott, gobernador de Texas, dio detalles sobre los severos riesgos de inundaciones para la entidad. Muy temprano en la mañana de este martes, Edouard ya estaba a unas 70 millas al sureste de Port Arthur, Texas, registrando vientos sostenidos de 40 millas por hora. Los meteorólogos informaron que Edouard avanza con dirección hacia el oeste-noroeste, pero advierten que podría fortalecerse aún más antes de tocar tierra en la región.

¿Cuáles son los condados de mayor riesgo por el paso de Edouard?

El gobernador Abbott enfatizó que el mayor peligro de este fenómeno meteorológico es el agua acumulada. Las previsiones del estado indicaron que el sistema podría acumular entre 10 y 15 pulgadas de lluvia, afectando especialmente a diversos sectores del área metropolitana de Houston.

El condado de Harris, donde se encuentra la ciudad de Houston, podría recibir la mayor precipitación de lluvia de todo el evento meteorológico, según los pronósticos oficiales.

Condados de mayor vigilancia meteorológica

Harris County: Registra una severa alerta por lluvias intensas e inundaciones urbanas. Se prevén acumulaciones de hasta 10 a 15 pulgadas en áreas localizadas.

Registra una severa alerta por lluvias intensas e inundaciones urbanas. Se prevén acumulaciones de hasta 10 a 15 pulgadas en áreas localizadas. Chambers County: Presenta riesgos asociados a marejada ciclónica, vientos moderados y lluvias constantes, con una estimación de marejada de 2 a 4 pies de altura.

Presenta riesgos asociados a marejada ciclónica, vientos moderados y lluvias constantes, con una estimación de marejada de 2 a 4 pies de altura. Jefferson County: Mantiene alertas vigentes por marejada ciclónica de 2 a 4 pies, ráfagas de viento e inundaciones repentinas.

Mantiene alertas vigentes por marejada ciclónica de 2 a 4 pies, ráfagas de viento e inundaciones repentinas. Área metropolitana de Houston: Alerta generalizada por inundaciones y lluvias torrenciales. Esta zona concentra un mayor riesgo durante el paso directo del sistema.

Alerta generalizada por inundaciones y lluvias torrenciales. Esta zona concentra un mayor riesgo durante el paso directo del sistema. Costa del sureste de Texas: Impacto directo de vientos fuertes y marejadas ciclónicas. Se pronostican vientos de hasta 60 mph al momento de acercarse a tierra.

¿Cómo maneja Texas la llegada de la tormenta Edouard?

El gobernador Abbott informó que se activó formalmente el Centro de Operaciones del Estado (SEOC), el cual funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día, con la participación activa de 20 agencias estatales que se encuentran puestas a la orden de la contingencia.

Alrededor de mil 500 funcionarios y socorristas han sido movilizados a lo largo de estos condados para atender de forma inmediata cualquier eventualidad o emergencia que pueda presentarse.

Medidas de prevención: ¿qué debo hacer para protegerme?

El gobernador y las autoridades locales recomiendan a la población tomar las siguientes precauciones para resguardar su integridad física y la de sus familias:

Conocer la zona de residencia: Los residentes deben identificar si se encuentran en áreas vulnerables.

Los residentes deben identificar si se encuentran en áreas vulnerables. Preparar un kit de emergencia: Armar un suministro básico con agua, alimentos no perecederos y medicinas. Guarde sus documentos importantes en recipientes totalmente impermeables y mantenga las copias digitales protegidas.

Armar un suministro básico con agua, alimentos no perecederos y medicinas. Guarde sus documentos importantes en recipientes totalmente impermeables y mantenga las copias digitales protegidas. Proteger la vivienda: Lo ideal es limpiar con anticipación desagües, canaletas y tragantes de agua. Considere instalar una bomba de sumidero con batería de respaldo y guarde los objetos de valor en lugares altos de la casa.

Lo ideal es limpiar con anticipación desagües, canaletas y tragantes de agua. Considere instalar una bomba de sumidero con batería de respaldo y guarde los objetos de valor en lugares altos de la casa. Evitar cruzar calles o corrientes de agua: Las autoridades de Texas recuerdan el principio fundamental de seguridad vial en estos casos: “Turn around, don’t drown”, es decir, dar la vuelta y no atravesar zonas inundadas a pie o en vehículo.

Las autoridades de Texas recuerdan el principio fundamental de seguridad vial en estos casos: “Turn around, don’t drown”, es decir, dar la vuelta y no atravesar zonas inundadas a pie o en vehículo. Respetar las indicaciones viales: Respete las barricadas colocadas por las autoridades de tránsito y consulte las condiciones viales.

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