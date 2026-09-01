Tragedia en el Gran Cañón: las zonas de EE. UU. que están en alerta por la humedad monzónica

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Río Colorado en el Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona. Foto: Ian Maule / AFP

La tragedia registrada el sábado en el Gran Cañón, que dejó dos fallecidos y una persona que continúa desaparecida, causa alerta en otras zonas de Estados Unidos por un fenómeno llamado humedad monzónica.

Un quiropráctico y un experto en artes marciales fallecieron en el Gran Cañón debido a fuertes inundaciones repentinas. De acuerdo con la agencia de noticias AP, unas 80 personas fueron rescatadas durante el fin de semana.

Aunque las condiciones comenzaron a mejorar después de las lluvias que provocaron la crecida de Bright Angel Creek, el riesgo no desapareció de inmediato. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que la humedad monzónica todavía podía favorecer tormentas, lluvias intensas e inundaciones repentinas en sectores del suroeste y las Montañas Rocosas.

¿Qué es la humedad monzónica?

El portal Snowy, una plataforma meteorológica de España, explica que la humedad monzónica se refiere a una masa de aire cálida y muy cargada de vapor de agua que es transportada por el cambio estacional en la dirección de los vientos.

Durante el verano, explica el Servicio Nacional de Parques (NPS), el intenso calentamiento de la tierra modifica la circulación de los vientos. En el suroeste de Estados Unidos, estos vientos pueden transportar aire cargado de humedad desde el Pacífico y el Golfo de California hacia Arizona, Nuevo México y otras áreas de la región.

Cuando esa humedad se combina con el calor, la orografía montañosa y la inestabilidad atmosférica pueden desarrollar tormentas eléctricas capaces de descargar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo.

Pero aquí es donde está el peligro real: las precipitaciones pueden ser muy localizadas. Mientras una comunidad recibe poca lluvia, otra zona situada a pocos kilómetros puede sufrir un aguacero intenso capaz de generar una crecida súbita.

En el caso del Gran Cañón, el terreno escarpado provocó que el agua se desplazara rápidamente desde las zonas elevadas hacia los estrechos cañones y cauces, arrastrando piedras, barro y otros materiales.

¿Qué zonas de EE. UU. está en riesgo de humedad monzónica?

El NWS señala que Arizona se encuentra entre los estados que deben prestar especial atención a este patrón meteorológico. La temporada monzónica en el norte del estado se desarrolla oficialmente entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, precisa la agencia, aunque el momento y la intensidad pueden variar.

Pero el riesgo asociado con la humedad monzónica no se limita a Arizona. Nuevo México, Utah y Colorado forman parte de una región donde la entrada de humedad puede alimentar tormentas capaces de producir lluvias fuertes.

De hecho, el El NWS había advertido de lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en partes del suroeste, la región de Great Basin y las Montañas Rocosas centrales.

El descenso del riesgo en el Gran Cañón no significa que las zonas afectadas estén fuera de peligro. Después de una inundación repentina, los cauces pueden haber cambiado y el terreno puede permanecer inestable

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