Las 5 mejores rutinas de belleza de 5 minutos de latinas influencers en TikTok

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Foto: AFP

Las rutinas de belleza de cinco minutos se han convertido en una de las tendencias más compartidas en TikTok, especialmente entre creadoras latinas que muestran cómo lograr un look natural con pocos productos y pasos simples.

La viralidad de estos videos responde a la necesidad de adaptar el cuidado personal a rutinas cada vez más aceleradas. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, combinan productos básicos de skincare con maquillaje ligero que prioriza la practicidad y resultados inmediatos, sin técnicas complejas ni pasos extensos.

Rutina de piel luminosa con corrector ligero y rubor en crema

Una de las rutinas más virales en TikTok es la compartida por Gabi López (@GabrielaLopzs), quien propone un enfoque de maquillaje muy ligero centrado en la piel.

Su video parte de un suero hidratante que busca dar luminosidad al rostro antes de cualquier producto de color. Este paso ayuda a que el acabado final se vea más uniforme sin necesidad de una base pesada.

Luego utiliza un corrector en textura ligera aplicado solo en puntos específicos como ojeras y pequeñas imperfecciones. La idea es corregir sin cubrir completamente el rostro, respetando la textura natural de la piel.

El último paso es un rubor en crema aplicado directamente con los dedos y difuminado en segundos, lo que aporta color sin necesidad de brochas ni técnicas complejas.

Base ligera tipo “Easy Blur” y maquillaje natural con rubor viral

Otra rutina que ha ganado popularidad en TikTok es la de Lisbeth Delcid (@Delcidlibseth), quien apuesta por un maquillaje de acabado suave y piel difuminada.

Su propuesta incluye el uso de una base tipo “Easy Blur”, una fórmula ligera que busca suavizar la apariencia de la piel sin cubrirla por completo. Este tipo de producto se asocia a la tendencia de “skin-like makeup”, que ha sido destacada en publicaciones como Allure por su enfoque en acabados naturales.

Después aplica corrector en puntos estratégicos para iluminar el rostro y equilibrar el tono de la piel. El rubor en tonos cálidos o rosados intensos completa el look, aportando un acabado saludable sin sobrecargar el maquillaje.

Rutina express para el gimnasio con maquillaje ligero y funcional

La influencer Natalie Cortes (@Natalie.Cortes) ha popularizado una rutina pensada para días de gimnasio o actividades ligeras.

Su video muestra un enfoque práctico que combina skincare y maquillaje ligero para lograr un aspecto fresco en pocos minutos.

El proceso comienza con un suero hidratante que prepara la piel, seguido de una base ligera aplicada rápidamente para unificar el tono. Luego incorpora rubor en crema para dar un aspecto saludable.

El maquillaje de ojos se mantiene simple con máscara de pestañas y cejas peinadas con gel transparente. En los labios utiliza un bálsamo hidratante con brillo suave.

Este tipo de rutinas coincide con recomendaciones generales de la American Academy of Dermatology (AAD) sobre el uso de maquillaje ligero en actividades cotidianas, especialmente cuando se busca evitar la obstrucción de los poros.

@natalie.cortes A super quick, easy way to feel put together without anything heavy. Because when you look good, you feel good ✨ Save this for your next gym day! Products Used: @Tatcha US (The Longevity Serum) @Armani beauty (4.5) @BK Beauty Brushes (114, 106, 109) @DIBSBEAUTY (5.5) @Saie (Chilly) @Kylie Cosmetics (Comes Naturally) @Shelter Skin (Lanolin Lip Elixir) @COVERGIRL (Lash Blast Bond Madcara) @Anastasia Beverly Hills (Clear Brow Gel) ♬ original sound – sped up 2000’s audios

Rutina de cuidado de la piel en tres pasos antes del maquillaje

La youtuber Val Sierra (@ValSierraB) propone una rutina enfocada exclusivamente en el cuidado de la piel, que también ha ganado popularidad en TikTok por su simplicidad.

El primer paso es la limpieza facial con un gel o espuma adaptada al tipo de piel, acompañada de un masaje de al menos 60 segundos para eliminar impurezas. Este tipo de limpieza es recomendado por dermatólogos para mejorar la eficacia de los productos posteriores.

Luego aplica un antioxidante como niacinamida o vitamina C, ingredientes ampliamente utilizados en el cuidado facial por su papel en la protección contra el daño ambiental, según la Cleveland Clinic.

@valsierrab Ya vamos para el 2026 y me vas a decir que tú AÚN NO TIENES UNA RUTINA DE SKINCARE?? 😳😳 si no sabes cómo empezar, aquí te dejo una rutina súper sencilla, rápida, fácil y que funciona para TODO tipo de piel: 🤍 limpiador mañana y noche – elígelo según tu tipo de piel- 🤍 un antioxidante! Puedes usar niacinamida o vitamina C según tu preferencia 🤍 SPF todos los días!! Así te quedes en casa- con el Anthelios UV Air de @larocheposay no vas a tener miedo de quedar blanca o grasosa por qué es ultra ligero y ni se siente en la piel! 🌬️ ¡Y listo! Juicio y constancia con esos 3 pasos y TE JURO 🤞🏻 que vas a ver cambios ✨ #skincaretips #skincaretiktok #beautytok ♬ original sound – Val

El último paso es el uso de protector solar, considerado fundamental por la AAD para prevenir manchas y envejecimiento prematuro.

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