“Será viral”: Agresores sexuales de Susan prometen entregarse

GENERANDO AUDIO...

La historia de Susan Sarabia, una estudiante de 22 años originaria de Campeche, ha captado la atención nacional, no sólo por la agresión sexual que denuncia, sino por la serie de irregularidades que han rodeado su caso desde el primer momento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La denuncia pública de Susan, realizada a través de un video, ha sido un grito desesperado en la búsqueda de justicia ante un sistema que, de acuerdo con su madre y una especialista, parece más inclinado a la inacción.

La víctima ha señalado a Yeshua N, Jorge N, y Ángel N, como los presuntos responsables de una violación grupal ocurrida el pasado 31 de marzo. A pesar de que los hechos fueron denunciados inmediatamente, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y poco diligente.

Ángel “N” fue el único detenido y, de manera asombrosa, los otros dos agresores han manifestado públicamente su intención de entregarse, pero en un plazo de 15 días.