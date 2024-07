¡Ya llegaron, ya están aquí! Los mejores memes de Julio para iniciar el mes

Julio Iglesias inunda las redes sociales con memes. Foto: X @MemesDeJulio1

¡Es hoy! La llegada de julio marca el inicio de los memes en honor a Julio Iglesias. En Unotv.com te compartimos los mejores.

Los mejor memes de Julio Iglesias para iniciar el mes

“El primer almuerzo de Julio”, es una de las frases más populares por la llegada del mes.

Aunque es complejo rastrear el origen de las imágenes que se comparten de Julio Iglesias en redes sociales, los mismos no dejan de popularizarse.

Los memes suelen ser divertidos y creativos, por lo cual no dejan de compartirse.

El cantante no es ajeno a ellos, ya que sí sabe de su existencia, lo cual le resulta gracioso.

“Los conozco, son simpáticos y sí hacen gracia a la gente. Me parecen bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, dijo el cantante en una entrevista con la revista ¡Hola!

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias es un cantante, compositor y empresario de origen español que nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España. Actualmente tiene 80 años.

El también padre de Enrique Iglesias es considerado uno de los artistas más populares e influyentes de la música latina.

Julio Iglesias, en su juventud, llegó a jugar fútbol, pero una lesión puso en jaque su carrera y lo llevó a la música.

Entre su amplio repertorio, algunas de sus canciones más famosas son:

Hey

Spanish girl

De niña a mujer

Ni te tengo, ni te olvido

Me olvidé de vivir

Baila morena

La paloma

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha vendido más de 300 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

Asimismo, Julio Iglesias tiene en su haber un Grammy y un Latin Grammy como “Persona del Año”, así como su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.