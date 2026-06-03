Mar se “traga” camioneta en playa de Colima y video se viraliza

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Fuerte oleaje sorprende a conductor en Boca de Pascuales Foto: Getty Images

El fenómeno de mar de fondo provocó que una camioneta fuera arrastrada y hundida por el oleaje elevado en la playa de Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán, Colima.

Oleaje elevado sorprende a conductor en Boca de Pascuales

El nivel del mar aumentó de manera repentina y alcanzó la camioneta mientras permanecía sobre la arena.

Las olas golpearon la unidad y la dejaron inmovilizada, impidiendo que el conductor pudiera retirarla de la zona. Ante la fuerza del agua, el hombre logró abandonar el vehículo y ponerse a salvo en tierra firme antes de que fuera arrastrado por el mar.

Minutos después, nuevas olas impactaron la camioneta hasta que la corriente la desplazó mar adentro, donde finalmente quedó sumergida.

🌊🚗 ¡El mar se lo llevó! Oleaje hunde vehículo en playa de Colima



Momentos de tensión se vivieron en Boca de Pascuales, Tecomán, donde el fuerte oleaje sorprendió a un automovilista que circulaba cerca de la playa. Aunque logró ponerse a salvo, su vehículo fue arrastrado por… pic.twitter.com/LOzfS0ed8B — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 2, 2026

Mar de fondo genera riesgo en las costas de Colima

Las autoridades señalaron que el incidente se registró en medio de condiciones de oleaje elevado derivadas del mar de fondo, un fenómeno oceánico que provoca la llegada de oleaje con mayor energía a las costas.

Este comportamiento puede ocasionar que el agua alcance zonas que habitualmente permanecen secas, además de generar corrientes de arrastre capaces de desplazar personas, embarcaciones y vehículos que se encuentren cerca de la línea costera.

Protección Civil pide evitar acercarse al mar

La Unidad Estatal de Protección Civil mantiene la alerta en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, donde continúan las recomendaciones para evitar actividades recreativas en el mar.

Las autoridades exhortaron a la población a no ingresar al océano ni acercarse a la franja costera mientras persistan las condiciones de riesgo, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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