Niño desata caos en parque al estilo Harry Potter. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un niño se volvió viral luego de usar una varita de bengala al estilo de Harry Potter, el famoso mago del cine, durante las celebraciones por Navidad. En Unotv.com te compartimos el divertido momento.

Niño desata caos con varita de bengala al estilo Harry Potter

Un video publicado en Instagram muestra a un niño junto a sus padres en un parque. La madre sonríe al ver que el papá le prende al menor una varita de bengala.

Tras encenderse la chispa, el menor toma el palito y corre a toda prisa mientras lanza bolas de fuegos artificiales por el aire. Los demás niños del lugar se ponen felices al ver los destellos.

Lo curioso del momento ocurre cuando el niño apunta con su varita, al estilo de Harry Potter, hacia las demás personas, por lo que éstas huyen para evitar ser alcanzados por la pirotecnia.

Al ver los hechos, la mamá del niño corre y le quita el artefacto con luces, por lo que, además de recibir un regaño, se quedó triste y enojado.

El video comenzó a viralizarse debido a los festejos por Navidad, ya que incluye de fondo la popular canción “All I Want for Christmas Is You”, de la cantante estadounidense Mariah Carey.

¿Qué dicen los usuarios?

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar al video del niño con la varita de bengala, asegurando que quiso demostrar sus dotes de magia, al igual que Harry Potter.

“Lleva la magia en sus venas”, “La música es lo mejor”, “No le debieron dejar la varita”, “La cosa se salió de control” y “No creo que sea Harry Potter, sino Voldemort”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Harry Potter?

Harry Potter es el protagonista de la popular y exitosa serie de libros de fantasía escritos por la autora británica J.K. Rowling.

La saga narra la vida de un joven mago y sus aventuras, en compañía de sus amigos, en el mundo mágico mientras asiste al colegio de magia y hechicería Hogwarts.

A lo largo de la historia, el personaje se enfrenta al oscuro mago Lord Voldemort, quien asesinó a sus padres cuando era pequeño.

Las historias de Harry Potter se han convertido en fenómeno global, generando un impacto cultural significativo que incluye películas, obras de teatro y videojuegos.