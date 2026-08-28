EE. UU. registra uno de sus mayores robos de cerveza: sustraen más de 17 mil litros

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Roban más de 17 mil litros de cerveza en EE. UU. Foto: Getty

Un cargamento de 40 mil libras de cerveza desapareció en Estados Unidos cuando se dirigía a su destino. El camión transportaba mil 602 cajas, equivalentes a unas 50 mil latas de Pabst Blue Ribbon, es decir, más de 17 mil litros de cerveza.

De acuerdo con New York Post, el cargamento fue visto por última vez el 17 de agosto de 2026, después de que el vehículo no llegara a su entrega, este sería uno de los mayores robos de cerveza en la historia.

Pabst pone fecha límite al responsable del robo

Tras conocer la desaparición del cargamento, la empresa cervecera publicó un mensaje en redes sociales dirigido directamente al responsable, en el que estableció un plazo para devolver el vehículo y la mercancía.

“Al ladrón: no te culpamos por querer presumir ante tus amigos de la cantidad de PBR que tienes, solo deseamos que la hayas obtenido de forma honorable.”

En otra publicación, la marca informó:

“Pabst ha puesto en marcha el cronómetro oficialmente: tienes exactamente 18 días y 44 minutos para devolver nuestro camión, sin preguntas. Hasta entonces, ofreceremos una recompensa a quien nos ayude a resolver este misterio.”

La empresa añadió una advertencia:

“PD: esto es real y lo decimos muy en serio.”

Pabst pide ayuda para localizar el cargamento

La cervecera continuó con la búsqueda del camión y recurrió a sus seguidores para obtener información sobre su posible paradero.

“La cerveza se calienta, el sendero se enfría. El tiempo sigue corriendo.”

Asimismo, pidió a quienes pudieran identificar el vehículo que compartieran cualquier información que ayudara a localizarlo.

“Si crees haber visto nuestra camioneta, toma una foto y etiquétanos… o envíanos un mensaje directo con cualquier información sobre su paradero.”

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades estadounidenses, por lo que, aunque la estrategia de comunicación de Pabst ha llamado la atención por su tono irónico, la empresa sostiene que la desaparición del cargamento es real.

Mientras tanto, el plazo establecido por la marca continúa corriendo para intentar recuperar el camión y las mil 602 cajas de cerveza que no llegaron a su destino.

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