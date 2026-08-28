VIDEO: ¡Un robo de película! Ladrones asaltan camión en movimiento en carretera de Egipto

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un grupo de seis personas habría robado parte de un cargamento de pollo congelado mientras el camión que lo transportaba circulaba por una carretera de Egipto; el hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

El robo ocurrió el pasado 25 de agosto de 2026 de acuerdo con la policía; esto ocurrió sobre la carretera del desierto El Cairo-Ismailia, en la jurisdicción de la comisaría de policía de Shorouk, en El Cairo, de acuerdo con el reporte de las autoridades egipcias.

WATCH: Thieves steal 105 kg of chicken from a speeding truck in Cairo in a bizarre Fast & Furious-style heist. pic.twitter.com/0Yqj5RGnO2 — xingblog | Breaking News (@xingblogger) August 28, 2026

¿Cómo ocurrió el robo al camión en movimiento?

Las imágenes muestran a los ocupantes de un camión de carga circulando detrás de otro vehículo de transporte mientras, presuntamente, sustraían parte de la mercancía sin que el conductor se percatara.

De acuerdo con la investigación, el vehículo afectado pertenecía a una empresa de transporte refrigerado y trasladaba carne de ave congelada para entregarla a una empresa ubicada en la zona de 10 de Ramadán.

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como integrantes de una banda criminal conformada por seis personas, quienes habrían utilizado otro camión para seguir al vehículo y sustraer parte de su cargamento.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مستقلى سيارة "ربع نقل" بالسير خلف سيارة نقل آخرى بطريق (مصر الإسماعيلية الصحراوى) وسرقة محتوياتها أثناء سيرها.



لم تتلقى الوزارة أية بلاغات فى هذا الشأن ، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى وأثناء سير… pic.twitter.com/VHhdhNyy3f — وزارة الداخلية (@moiegy) August 27, 2026

Policía detiene a tres implicados y otros tres mueren

Después de identificar a los presuntos responsables, elementos de seguridad realizaron un operativo en sus escondites ubicados en las gobernaciones de El Cairo y Qalyubia. Según el reporte policial, los sospechosos abrieron fuego cuando detectaron la presencia de los agentes, lo que provocó un enfrentamiento armado.

“El enfrentamiento resultó en la muerte de tres de ellos y la detención de los demás.”

De esta manera, tres presuntos integrantes de la banda murieron y otros tres fueron detenidos durante el operativo.

Las autoridades también aseguraron armas y objetos presuntamente relacionados con el robo.

“En su poder se encontraron dos fusiles automáticos, una escopeta, un cartucho de escopeta, el vehículo utilizado en el incidente, varios artículos robados incautados en el mismo incidente y otros casos de robo en curso que se están investigando.”

Los detenidos tenían antecedentes penales

La investigación policial señaló que los presuntos responsables no estarían relacionados únicamente con el robo del cargamento de pollo congelado.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la banda contaban con antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos:

Robo con coacción

Intento de asesinato

Tráfico de estupefacientes

Posesión ilegal de armas

Lesiones que provocaron discapacidad permanente

Las autoridades indicaron que también investigan su posible participación en otros robos.

El caso comenzó a ser investigado después de que el video del asalto al camión en movimiento se difundiera en redes sociales. Tras identificar a los presuntos responsables, las autoridades desplegaron el operativo que terminó con tres detenidos y tres muertos.