VIDEO: en menos de 24 horas, tiburones dejan graves heridas a bañistas en Brasil

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Dos ataques de tiburón en 24 horas dejan heridos en Brasil. Foto: Getty Images

Dos ataques de tiburón registrados en menos de 24 horas en el estado de Pernambuco, Brasil, dejaron a una joven y a un menor con lesiones graves, lo que encendió la alerta en playas de la zona metropolitana de Recife.

Advertencia: el siguiente materíal contiene imagenes sensibles. Se recomienda discreción.

Shark attack has been reported, this time at Boa Viagem Beach



Despite ongoing warnings, beachgoers remain worried and are calling for stronger surveillance and improved safety measures along the shoreline pic.twitter.com/yohPXkdHZi — Surajit (@surajit_ghosh2) June 2, 2026

Joven pierde la pierna tras ataque en playa de Boa Viagem

De acuerdo con medios locales, se trata de una víctima de 19 años, identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, fue atacada por un tiburón en la playa de Boa Viagem, a la altura del Posto 5.

La víctima fue auxiliada por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital, donde ingresó consciente. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha. Hasta ahora, su estado de salud se mantiene bajo observación.

Activan alertas y colocan banderas de peligro en la zona

Tras el ataque, autoridades colocaron banderas de advertencia en la zona para alertar a bañistas sobre el alto riesgo. El punto donde ocurrió el incidente, ubicado frente a la Avenida Boa Viagem y la Rua Padre Bernardino Pessoa, presenta condiciones peligrosas por la presencia de tiburones, así como por fuertes corrientes y oleaje, por lo que se recomendó evitar ingresar al mar.

🇧🇷🔞: A 19-year-old woman, Marcela Vitória de Lima Santos, lost her right leg in a shark attack while swimming at Boa Viagem Beach in Recife, Brazil.



She was pulled from the water, given first aid, and rushed to Hospital da Restauração. It was the second shark attack in the area… pic.twitter.com/C1TZVsXoRC — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 2, 2026

Niño de 11 años también fue atacado horas antes

El caso de la joven ocurrió menos de 24 horas después de que un niño de 11 años fuera atacado por un tiburón en la playa de Piedade, en el municipio de Jaboatão dos Guararapes.

El menor resultó con heridas tras la mordida del escualo, en un hecho que, junto con el ataque más reciente, elevó la preocupación en la región.

Pernambuco acumula decenas de ataques de tiburón en décadas

Los incidentes recientes se suman a otros registrados en la zona. En enero de 2026, un adolescente de 13 años murió tras un ataque en la playa Del Chifre, en Olinda, de acuerdo con la agencia Xinhua.

Datos del Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (CEMIT) señalan que desde 1992 se han registrado al menos 82 ataques en Pernambuco, la mayoría en la región metropolitana de Recife, ahora con estos dos nuevos ataques, las playas de Pernambuco, registran un total de 84 víctimas de ataques de tiburones.

🚨 SHARK ATTACK IN BRAZIL



A 19-year-old, Marcela Vitória de Lima Santos, was seriously injured after being attacked by a shark while swimming at Boa Viagem Beach in Recife



She suffered a severe bite to her right leg & was pulled from the water by lifeguards#SharkAttack #sstvi pic.twitter.com/paZ6TDO8Aa — GlobeUpdate (@Globupdate) June 2, 2026

Autoridades piden evitar el mar en zonas de riesgo

Ante la recurrencia de estos hechos, autoridades locales reiteraron el llamado a respetar las señalizaciones y evitar ingresar al mar en playas con advertencias.

Aunque se trata de una de las regiones turísticas más importantes de Brasil, las condiciones naturales y la presencia de tiburones representan un riesgo constante para los bañistas.

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