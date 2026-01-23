Este documento es obligatorio y su ausencia puede cancelar tu licencia de conducir

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages

En México, no contar con ciertos documentos vigentes al momento de circular en carreteras federales, estatales y avenidas principales puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación de la licencia de conducir.

¿Qué documento puede costarme la licencia de conducir?

Muchos conductores no tienen presente que circular sin la tarjeta de circulación puede traer consigo sanciones considerables.

Este documento forma parte del conjunto de requisitos que legitiman la circulación de un vehículo en la vía pública, ya que certifica que el vehículo está legalmente registrado y autorizado para circular, vinculando el vehículo con su propietario ante las autoridades de tránsito, y que los pagos de tenencia se encuentran al corriente.

Su ausencia puede llevar a la imposición de multas económicas, la suspensión temporal o incluso la cancelación de la licencia de conducir, según la autoridad de tránsito que realiza el operativo.

Multas por no portar la tarjeta de circulación

De acuerdo con reglamentos estatales, como el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, no portar la tarjeta de circulación es una infracción que puede generar una multa económica. El monto varía según la entidad federativa y se calcula generalmente en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

¿Pueden retener el vehículo?

En algunos casos, si el conductor no puede acreditar la propiedad del vehículo, la autoridad puede retener la unidad y enviarla a un depósito vehicular. Esta medida depende del criterio del agente y de lo establecido en la normativa local.

Otros documentos necesarios al momento de circular

Además de la tarjeta de circulación, la documentación que las autoridades solicitan en los operativos de verificación vehicular se encuentran los siguientes:

Licencia de conducir vigente y que corresponda al tipo de vehículo.

Póliza de seguro vigente

Comprobante de verificación vehicular

Identificación oficial para confirmar la identidad del conductor