En diciembre, aumentó la percepción de inseguridad en México; Campeche y Milpa Alta, entre ellas

La percepción se ubicó en un 63.8%. Foto: Cuartoscuro.

En México, la percepción de inseguridad aumentó en diciembre del 2025, afectando a 23 de las principales ciudades del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad a nivel nacional fue de 63.8% en diciembre del 2025. Representa un mínimo incremento si se compara con septiembre, mes en que la percepción era del 63%.

En cambio, el incremento es de 2.1 puntos porcentuales en comparación con diciembre, pero del 2024. Durante ese mes, la percepción de inseguridad era del 61.7%.

De forma específica, solo en seis ciudades de México bajó la percepción de inseguridad en diciembre del 2025. En cambio, incrementó en 23 ciudades.

Ciudades de México donde bajó la percepción de inseguridad en diciembre

Fresnillo, Zacatecas (76.2%)

Querétaro, Querétaro (48%)

San Luis Potosí, San Luis Potosí (64%)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (percepción del 64.4%)

Tapachula, Chiapas (75.3%)

Villahermosa, Tabasco (83.8%)

Ciudades con más aumento en percepción

Campeche, Campeche (62.8%)

Ciudad Obregón, Sonora (88%)

Veracruz, Veracruz (62.7%)

La Paz, Baja California Sur (46.4%)

Milpa Alta, CDMX (65.4%)

¿En donde se sintió más insegura la gente?

Cajero automático en vía pública (78.3%)

Calle (70.6%)

Transporte público (70%)

Carretera (63.3%)

Banco (61.5%)

