México entrega dos criminales más a EE.UU.; director del FBI vino por ellos

México entregó a dos criminales prioritarios a Estados Unidos, luego de que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, visitó el país para concretar el traslado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El anuncio se realizó una vez concluida la conferencia mañanera de este viernes, que se llevó a cabo desde Veracruz, donde el funcionario federal difundió el mensaje a través de sus redes sociales.

Director del FBI viajó a México para el traslado de los detenidos

De acuerdo con García Harfuch, el titular del FBI partió rumbo a Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios para esa institución.

Detalló que se trató de una persona no estadounidense, detenida por autoridades mexicanas y considerada uno de los 10 más buscados por el FBI, así como de un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente un día antes en la Embajada de Estados Unidos.

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de liderar red de narcotráfico

Ryan Wedding, un excampeón olímpico de snowboarder, fue arrestado este viernes por presuntamente estar detrás de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas, dijeron fuentes a NBC News.

Wedding, de 44 años, fue agregado en marzo a la lista de los “Diez más buscados” del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento, indicó el medio estadounidense.

Compitió en Salt Lake City en 2002 Foto: Getty Images | AFP | Handout | FBI

Catean inmuebles relacionados con Ryan James Wedding

En diciembre de 225, se logró identificar cuatro inmuebles ubicados en la CDMX y el Edomex que están relacionados con actividades ilícitas del exatleta olímpico Ryan James Wedding señalado por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Durante los cateos se decomisaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Reuniones bilaterales y coordinación en seguridad

El secretario de Seguridad señaló que durante las reuniones se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

Añadió que ambas partes acordaron continuar trabajando con respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Capacitación de agentes mexicanos en Estados Unidos

Previo a ese mensaje, durante la conferencia mañanera, García Harfuch fue cuestionado sobre la capacitación que reciben agentes federales mexicanos por parte de instituciones estadounidenses.

El funcionario explicó que se trata de cursos de especialización táctica, que incluyen maniobras, tiro e investigación, y que corresponden a un segundo escalón de capacitación, tras una invitación realizada a personal civil.

Precisó que, al tratarse de personal civil, únicamente se requirió autorización de la Secretaría de la Defensa para permitir la salida de los agentes.

Indicó que la capacitación tendrá una duración aproximada de 40 a 45 días, y que participan varios grupos, aunque la invitación principal provino del Comando Norte.

Finalmente, señaló que el entrenamiento se realiza en una base ubicada en Mississippi, en Estados Unidos.

