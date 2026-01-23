Camionetas Grand Cherokee: lujo, potencia y blindaje para ministros de la SCJN

GENERANDO AUDIO...

Foto: SCJN / Getty

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo, vehículos que combinan lujo, potencia y tecnología todoterreno, lo que abrió un debate en redes sociales por su costo en un contexto marcado por el discurso de austeridad.

Cada uno de los nueve ministros fue asignado con una unidad cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos hasta 1.7 millones de pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento. La información coincide con los precios publicados en el sitio oficial de Jeep, donde el modelo se ofrece en versiones como Altitude, Limited, L Limited y Summit 4×4.

Versiones y precios de la Jeep Grand Cherokee

Según la información comercial de la marca, la Jeep Grand Cherokee se posiciona como uno de los SUV más robustos del mercado, al combinar desempeño fuera de camino, confort interior y altos estándares de seguridad. La variación de precios responde a factores como tracción, acabados, asistencias electrónicas y tecnología integrada.

Estas camionetas están diseñadas para un uso mixto, tanto urbano como todoterreno, con énfasis en estabilidad, control y protección de los ocupantes, características que fueron consideradas para su asignación institucional.

Potencia y desempeño del modelo asignado

De acuerdo con la ficha técnica de Jeep, la Grand Cherokee cuenta con un motor Pentastar V6 que genera 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Este conjunto mecánico permite un desempeño constante en ciudad y carretera.

En términos de consumo, el rendimiento aproximado es de 9.34 kilómetros por litro en ciudad y hasta 14.39 kilómetros por litro en carretera, cifras que varían según la versión y las condiciones de manejo.

El modelo incorpora la suspensión Quadra Lift, que ajusta automáticamente la altura del vehículo para mejorar la conducción en superficies irregulares o entornos urbanos. También integra el sistema de tracción 4×4 Quadra Trac II, capaz de enviar hasta 100% del torque al eje con mayor adherencia.

Además, cuenta con el sistema Selec Terrain, que permite elegir entre distintos modos de manejo:

Auto

Sport

Snow

Sand/Mud

Rock

El discurso comercial del vehículo

En su promoción oficial, Jeep describe a la Grand Cherokee como un vehículo “diseñado para los más fuertes” y capaz de “apoderarse de cualquier terreno”. La narrativa de fuerza y resistencia se enfoca en el desempeño todoterreno y el dominio del camino.

La marca también define al modelo como una opción para “vivir el máximo lujo en cada aventura”, en referencia a sus acabados premium, sistemas de infoentretenimiento y tecnología de asistencia al conductor, elementos presentes en las unidades asignadas a los ministros.

Seguridad certificada y tecnología integrada

En materia de seguridad, la Jeep Grand Cherokee obtuvo la calificación TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la máxima distinción de este organismo. El modelo recibió evaluaciones de nivel “Bueno” en pruebas de impacto frontal y lateral.

Entre sus sistemas de seguridad activa se incluyen:

Frenado automático de emergencia

Advertencia de colisión frontal con frenado activo

Detección de peatones y ciclistas

Asistencia de colisión en intersecciones

Monitoreo de conductor somnoliento

Control de crucero adaptativo

Según el fabricante, el vehículo integra más de 110 elementos de seguridad.

Costos de blindaje y gasto adicional

A estas características se suma la posibilidad de blindaje. De acuerdo con información del sitio especializado Nuestros Blindajes México, el blindaje nivel IIIA puede costar entre 170 mil y 400 mil pesos, mientras que niveles superiores como IV o V superan los 400 mil y 600 mil pesos, dependiendo del grado de protección.

Esto implica que, además del costo de adquisición de las camionetas Jeep Grand Cherokee, puede existir un gasto adicional significativo en equipamiento de seguridad.

Postura de Claudia Sheinbaum sobre la compra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la adquisición de las nueve camionetas blindadas por parte de la SCJN. Señaló que corresponde al Poder Judicial informar de manera detallada sobre la compra, su justificación en materia de seguridad y los criterios utilizados.

Sheinbaum explicó que solicitó información a través de la Secretaría de Gobernación, y que el Poder Judicial indicó que la decisión de compra sustituyó un contrato de renta de vehículos, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos.

No obstante, subrayó que la Suprema Corte debe informar públicamente si la adquisición responde a alguna situación de riesgo o amenaza específica contra las ministras y ministros.

