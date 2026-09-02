IPN pone a prueba a Olinia; confirma llegada en verano de 2027

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Olinia. Fotos: IPN/ Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) sometió a Olinia a distintas pruebas de desempeño durante tres días en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), en Puebla. La institución aseguró que el vehículo “superó una prueba de desempeño”, pero no informó cuántos kilómetros de autonomía alcanzó ni publicó el consumo energético registrado.

A través de un comunicado, el IPN aseguró que sus especialistas evaluaron la versión de pasajeros a distintas velocidades, con y sin peso, y en diferentes niveles de pendiente.

Además, confirmaron que la versión de pasajeros de Olinia tendrá un costo de 150 mil pesos y estará disponible en el verano de 2027.

Las pruebas que realizó el IPN a Olinia: “No son ni motos ni coches”

Roberto Capuano Tripp, director del proyecto Olinia, explicó que estos vehículos forman parte de una nueva categoría pensada para trayectos locales y de baja velocidad.

“No son ni motos ni coches, son minivehículos”, señaló.

Sobre las pruebas, el IPN explicó que evaluó el comportamiento general del vehículo, no sólo el funcionamiento del motor.

Para ello utilizó un dinamómetro de chasís, un equipo con rodillos que permite simular distintas condiciones de manejo dentro de un laboratorio.

Mario Alberto Grave Capistrán, responsable del Laboratorio de Tren Motriz del CIITA Puebla, explicó que con este equipo se puede medir la potencia de salida de una unidad.

“Con este equipo medimos la potencia de salida de las unidades; no sólo es la evaluación de motor, sino todo el comportamiento del vehículo”, puntualizó.

Durante los ejercicios también se analizaron la potencia, el torque y las revoluciones por minuto cuando Olinia aceleraba a determinada velocidad.

Los especialistas compararon estos datos con la información que aparecía en el tablero del vehículo y con los registros obtenidos mediante un software especializado.

¿Cómo midieron la autonomía de Olinia?

El IPN explicó que una prueba de autonomía permite conocer cuánta energía consume el vehículo durante un periodo determinado.

Como ejemplo, Grave Capistrán señaló que una evaluación a 30 kilómetros por hora durante 10 minutos permite calcular qué porcentaje de carga utilizó el automóvil.

“En la prueba de autonomía, si realizamos una evaluación a 30 kilómetros por hora, en diez minutos, podemos conocer cuánto fue el porcentaje que gastó el auto de su carga energética”, afirmó.

El dinamómetro también permite aplicar un frenado forzado y simular pendientes, como si el vehículo circulara por un camino en ascenso.

Sin embargo, el comunicado no detalló qué porcentaje de batería consumió Olinia durante estas pruebas ni cuántos kilómetros de autonomía registró la versión de pasajeros.

Cabe destacar, que el proyecto Olinia busca abrir una nueva categoría de movilidad en México con vehículos compactos, eléctricos y de baja velocidad para trayectos locales.

La autonomía de Olinia carga

A diferencia de la versión de pasajeros, la versión de carga tipo pick-up tendrá un rango de más de 120 kilómetros y una capacidad de carga de 650 kilogramos.

La versión pick-up está diseñada para transportar mercancías y hasta dos personas. Además, podrá conectarse a un enchufe convencional para recargar su batería.

Olinia todavía tendrá más evaluaciones

El IPN precisó que la prueba realizada en Puebla es sólo una de las distintas evaluaciones técnicas a las que será sometido el vehículo.

Además, el Gobierno de México trabaja en una Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular este nuevo segmento de minivehículos y permitir su circulación en el país.

Al terminar las evaluaciones, los especialistas sacaron a Olinia del laboratorio y realizaron un recorrido por el circuito interno de la unidad politécnica.

El director del CIITA Puebla, Tomás Garduño Pérez, destacó la participación del centro en la validación técnica del proyecto.