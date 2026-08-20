¿Cómo es Olinia Carga? Así luce el auto eléctrico mexicano presentado por Claudia Sheinbaum

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Gobierno presenta Olinia Carga Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó, durante la conferencia mañanera de este 20 de agosto, Olinia Carga, el auto eléctrico mexicano diseñado para los trabajadores.

Con esto, el gobierno asegura que busca “promover la mini electromovilidad en nuestro país”.

Características de Olinia Carga

Roberto Capuano, líder del proyecto Olinia, estuvo presente En la conferencia mañanera para hablar de estos autos diseñados para México.

“Olinia Uno es el primer producto de una plataforma automotriz desarrollada desde las instituciones académicas y de investigación del país junto con la industria nacional e internacional”. Roberto Capuano

Asegurando que la idea de este modelo de Carga nació por la necesidad de los trabajadores, identificadas en los monitoreos hechos por el equipo de trabajo del proyecto.

“Encontramos vehículos adaptados para mover mercancías que obligan al usuario a adaptarse a su vehículo y no al revés. A quien depende de su vehículo, cada ajuste cuesta tiempo y dinero”, comentó.

El auto es compacto, de color blanco y tiene una caja amplia de carga. Incluso, al ser eléctrico, tiene una cajuela baja donde iría el motor.

Olinia Carga fue presentado en la Mañanera. Foto: Captura Cepropie

Las características del auto son:

Transporta hasta 650 kg.

Rango de más de 120 km.

Tiene espacio para 12 huacales sobre la plataforma y se pueden estibar en varios niveles.

Se crea la cajuela baja, donde se encuentra la llanta de refacción y se puede utilizar para guardar más productos.

Transporte en cabina para dos personas.

También se informó que los modelos saldrán a la venta en 2027, siendo Olinia 1 el que saldrá al mercado en verano, mientras que Olinia Carga lo hará a finales del año a un precio de 150 mil pesos.

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