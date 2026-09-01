Profeco advierte problemas de iluminación en esta marca de coches deportivos

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Profeco advierte por fallas en coches deportivos Foto: Shutterstock

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado en el que informa que algunas unidades de Mazda Motor de México del modelo MX-5 presentaron fallas relacionadas con la luz indicadora de sus sistemas de seguridad.

La empresa automotriz detectó que la luz del Sistema de Control de Tracción (TCS) / Control de Estabilidad (DSC) podía no iluminarse después de registrar cierta velocidad o deslizamiento.

Esto provoca que el conductor no se percate de que alguno de estos sistemas se ha activado mientras maneja.

Según el sitio de Mazda, estos sistemas funcionan de la siguiente manera:

Sistema de Control de Tracción (TCS): “tiene como objetivo mejorar la tracción y la seguridad del vehículo mediante el control del par del motor y el frenado. Cuando detecta que una de las ruedas está patinando, reduce el par del motor y acciona los frenos para evitar la pérdida de tracción”.

“tiene como objetivo mejorar la tracción y la seguridad del vehículo mediante el control del par del motor y el frenado. Cuando detecta que una de las ruedas está patinando, reduce el par del motor y acciona los frenos para evitar la pérdida de tracción”. Control de Estabilidad (DSC): “controla automáticamente el frenado y el par del motor junto con sistemas como el ABS y TCS. Su función es controlar el deslizamiento lateral al conducir sobre superficies resbalosas o durante maniobras repentinas o evasivas, con el objetivo de mejorar la seguridad del vehículo”.

¿Cuáles son los autos afectados y las soluciones?

En el informe se notifica que 1,345 vehículos modelos MX-5 de los años 2024 y 2025 presentaron esta falla.

Las versiones mencionadas son:

i Sport TM

i Grand Touring TA

35 Aniversario TA

Por este motivo, Mazda dio a conocer que los conductores necesitan actualizar el software del módulo DSC, procedimiento que se realizará sin costo.

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En el mismo informe también se da a conocer que se reconocen problemas en una válvula de control de la transmisión, específicamente en unidades equipadas con una transmisión de diez velocidades. Esta situación fue detectada en 262 unidades.

Para solucionar este problema se tendrá que inspeccionar el módulo de control de la transmisión y, en caso de necesitar, se instalará un nuevo software sin costo

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