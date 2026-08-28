Regreso a clases 2026: Profeco da claves para ahorrar en la compra de útiles escolares

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Útiles escolares para el regreso a clases. Foto: Cuartoscuro

Con el regreso a clases, llega el momento de surtir la lista de útiles escolares y para que no se convierta en una pesadilla la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da algunas recomendaciones a los padres de familia para salir bien librados.

Guía completa de Profeco para el Regreso a Clases 2026

Antes de comprar: haz un inventario

La recomendación de Profeco es no comenzar comprando de manera impulsiva.

Primero hay que revisar los útiles, mochilas, uniformes y otros artículos del ciclo anterior para determinar:

Que está en buenas condiciones

Que puede reutilizarse

Que realmente necesita reemplazarse

Qué productos son indispensables y cuáles pueden esperar.

La finalidad es evitar compras innecesarias y aprovechar los recursos que ya tiene la familia.

Establece un presupuesto

Profeco recomienda definir cuánto dinero puede destinarse al regreso a clases y apegarse a ese presupuesto.

Compara calidades

Profeco asegura que algunos productos tienen una calidad similar a los artículos que están de moda y que suelen ser más costosos. La Procuraduría destaca que eso no significa una mayor durabilidad.

Adquiere productos en tiendas establecidas

La Profeco sugiere como punto importante adquirir los artículos de las listas de útiles escolares en establecimientos formales, pues, entregan el comprobante de compra, “el cual te permite el ejercicio de la garantía que, en su caso, ofrezca el proveedor”.

Revisa cargos si se compra por internet

Autoridades advierten que en algunas compras por internet se pueden incluir cargos por el envío, servicio o por entrega rápida. Por ello, la recomendación es verificar el precio final antes de autorizar la compra.

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