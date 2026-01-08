GENERANDO AUDIO...

Nuevos topes de velocidad en el AMG. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de reducir muertes y lesiones por siniestros viales, autoridades del Área Metropolitana de Guadalajara, (AMG), ratificación los límites de velocidad establecidos en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado de Jalisco.

Límites de velocidad vigentes en el AMG

La normativa estatal establece topes específicos de circulación para los conductores dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el tipo de vialidad:

30 kilómetros por hora en vialidades secundarias y terciarias, como calles locales y de acceso vecinal

en vialidades secundarias y terciarias, como calles locales y de acceso vecinal 50 kilómetros por hora en vialidades primarias sin acceso controlado, como avenidas urbanas principales

en vialidades primarias sin acceso controlado, como avenidas urbanas principales 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado, como el Anillo Periférico

Radares de velocidad y aplicación de sanciones

Las autoridades metropolitanas informaron que los radares de velocidad aún mantienen su configuración anterior. Actualmente, los dispositivos están calibrados a 60 kilómetros por hora, por lo que las infracciones sólo se emiten a quienes superan ese límite por más de 10 kilómetros por hora.

Adecuación de señalización en municipios del AMG

En Zapopan, por ejemplo, comenzaron los cambios de señalización en arterias principales como la Avenida Vallarta, donde se colocan señales acordes a los nuevos límites de velocidad.

