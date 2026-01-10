GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió un llamado a revisión para más de 38 mil vehículos de las marcas Volkswagen y Seat, debido a un posible riesgo de lesiones en caso de activación de la bolsa de aire del conductor.

La alerta tiene como objetivo proteger la seguridad de las personas consumidoras y corresponde a campañas de revisión emitidas por Volkswagen de México.

Vehículos Volkswagen involucrados en el llamado a revisión

La automotriz informó que 37 mil 972 unidades Volkswagen presentan un posible desperfecto relacionado con la airbag frontal marca Takata, que podría desprender pequeños filamentos al activarse en un accidente.

Los modelos involucrados son:

Passat años 2012 a 2015

años 2012 a 2015 Passat cc años 2016 a 2017

años 2016 a 2017 Crafter años 2015 a 2016

años 2015 a 2016 Multivan año 2015

año 2015 NBB años 2012 a 2018

años 2012 a 2018 Tiguan años 2015 a 2017

años 2015 a 2017 Transporter año 2015

Llamado a revisión para vehículos Seat

En el caso de Seat, el llamado incluye 380 unidades de los modelos:

León año 2017

año 2017 Toledo año 2018

año 2018 Ateca año 2018

Estos vehículos presentan el mismo desperfecto en la bolsa de aire que las unidades Volkswagen.

La campaña de revisión para Seat se mantendrá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.

Actualizaciones de alertas previas

Profeco señaló que este llamado es una actualización de alertas previas.

En el caso de Volkswagen, está relacionada con la alerta 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, que originalmente incluía 63 mil 754 unidades. La actualización se realizó el 25 de octubre y estará vigente durante 12 meses.

Para Seat, la alerta se vincula con la 09/2023, publicada el 17 de enero de 2023, que inicialmente consideraba 12 mil 789 unidades.

Alerta adicional para tiguan 2019

Profeco también informó sobre un llamado a revisión para 23 vehículos Tiguan Comfortline modelo 2019.

En estos casos, la activación de la airbag de la cabeza marca Joyson Safety Systems podría provocar la rotura del inflador, con la posible expulsión de fragmentos metálicos que causarían lesiones a las y los pasajeros.

Esta alerta se relaciona con la 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024, y estará vigente hasta el 13 de octubre de 2026.

Canales de contacto y revisiones sin costo

Volkswagen y Seat informaron que todas las revisiones y reparaciones serán gratuitas.

Los contactos disponibles son:

Volkswagen Teléfono: 800 73 78 489 Correo: contacto@vw.com.mx

Seat

Teléfono: 800 835 7328

Correo: atencion@seat.com.mx

La información detallada también puede consultarse en los portales oficiales de ambas marcas.