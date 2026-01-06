Profeco emite alerta para más de 8 mil motocicletas Suzuki por posibles fallas en frenos y sistema de arranque

GENERANDO AUDIO...

Alerta por problemas en motocicletas Suzuki. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó dos alertas oficiales dirigidas a propietarios de motocicletas Suzuki en México, debido a posibles fallas de fabricación que podrían comprometer el funcionamiento de los frenos o del sistema de arranque. En total, más de 8 mil unidades están involucradas en estos llamados a revisión preventiva, difundidos a través de la Red de Alerta Rápida del organismo.

De acuerdo con Profeco, las alertas corresponden a los modelos Suzuki GSX250/F, años 2022 a 2025, y Suzuki DR150, modelo 2026, y tienen como objetivo prevenir riesgos potenciales para los consumidores, aunque hasta el momento no se han reportado accidentes ni lesiones relacionados con estas fallas.

La primera alerta, identificada como Alerta 158/2025, involucra 8 mil 170 motocicletas Suzuki GSX250/F comercializadas en México entre 2022 y 2025. Según la información oficial, algunas unidades podrían presentar un ensamble incorrecto en el soporte de la pinza del freno trasero, lo que ocasiona que las pastillas no hagan contacto adecuado con el disco.

Esta condición puede derivar en una disminución de la eficiencia del frenado, especialmente en situaciones de emergencia o en condiciones de manejo exigentes. Profeco explicó que, aunque no existen reportes de incidentes hasta ahora, el problema representa un riesgo potencial para la seguridad del conductor, por lo que se determinó emitir el llamado a revisión.

Como medida correctiva, Suzuki Motor de México se comprometió a realizar una inspección detallada de las unidades afectadas y, en caso necesario, a sustituir sin costo el soporte de la pinza del freno trasero. La reparación será completamente gratuita para los consumidores, incluso si la motocicleta ya no se encuentra dentro del periodo de garantía.

La segunda alerta, Alerta 159/2025, corresponde a 177 motocicletas Suzuki DR150 modelo 2026. En este caso, Profeco detectó que algunas unidades podrían presentar grietas en la caja de resina del relé del motor de arranque.

De acuerdo con el organismo, estas grietas permitirían la entrada de humedad, lo que a su vez podría provocar corrosión en el relé, impidiendo que el motor arranque de manera adecuada.

Si bien esta falla no representa un riesgo directo de accidente, sí podría dejar al usuario varado o con dificultades para encender la motocicleta, lo que motivó el llamado preventivo.

Suzuki informó que realizará el reemplazo gratuito del conjunto del relé de arranque en todas las unidades involucradas, sin costo alguno para los propietarios.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Profeco indicó que Suzuki Motor de México contactará directamente a los dueños de las motocicletas afectadas mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos para informarles sobre el procedimiento a seguir y agendar una cita en un distribuidor autorizado.

Además, los consumidores pueden acudir directamente a cualquier agencia Suzuki para solicitar la revisión, o comunicarse a los siguientes canales de atención:

800 1 SUZUKI (800 178 9854)

servicio@suzuki.com.mx

www.suzuki.com.mx

motos.suzuki.com.mx/servicio

Por su parte, Profeco puso a disposición el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (resto del país), para brindar orientación adicional o recibir quejas en caso de incumplimiento.

La dependencia federal subrayó que vigilará el cumplimiento de estos llamados a revisión y reiteró la importancia de que los consumidores atiendan las alertas, ya que forman parte de los mecanismos de prevención para evitar riesgos mayores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.