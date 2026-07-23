Habrá apoyos de hasta 15 mil pesos para jóvenes: así funcionará este programa de Gobierno

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Apoyos para jóvenes pueden llegar a 15 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México publicó las reglas de operación del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” 2026, con el que canalizará 325 millones de pesos para otorgar apoyos económicos y acciones de prevención de la violencia dirigidas a jóvenes de 12 a 35 años que viven en zonas de alta vulnerabilidad.

Los lineamientos del programa, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y busca así beneficiar hasta a 54 mil 853 jóvenes en todo el país.

¿Quiénes podrán recibir el apoyo?

De acuerdo con las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el programa está dirigido principalmente a jóvenes, de 12 a 35 años, que no estudian ni trabajan al momento de registrarse y que habitan preferentemente en municipios con alto rezago social o zonas de atención prioritaria.

El programa atenderá a personas de 12 a 35 años que habiten en zonas prioritarias o con alto rezago social, mediante apoyos económicos, talleres de cultura de paz, derechos humanos, prevención de conductas de riesgo y acciones para fortalecer la cohesión social y reconstruir el tejido comunitario.

Los participantes deberán:

Tener entre 12 y 35 años , según la modalidad de ingreso

, según la modalidad de ingreso Declarar bajo protesta que no estudian ni trabajan

Vivir en una zona prioritaria o con alto rezago social

Aprobar la Escala de Detección de Riesgos, con la que se evaluará su nivel de vulnerabilidad

La incorporación comenzará mediante visitas Casa por Casa que realizará personal de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias.

📰 DOF | Publican reglas de operación del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”



👥 El Diario Oficial de la Federación publicó las Reglas de Operación del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer la prevención… pic.twitter.com/ANslNhqRlw — Revista Legislatura (@Rlegislatura) July 23, 2026

¿De cuánto serán los apoyos?

Las reglas contemplan tres tipos de apoyo económico mensual:

4 mil pesos para personas beneficiarias

para personas beneficiarias 8 mil pesos para quienes participen como Impulsores

para quienes participen como 15 mil pesos para quienes sean Responsables Municipales

Los depósitos se realizarán mediante transferencia bancaria y de forma directa, sin intermediarios.

¿Qué documentos pedirán?

Las personas interesadas deberán presentar, entre otros documentos:

Identificación oficial vigente (cuando corresponda)

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento o constancia de identidad

Los formatos establecidos por el programa

En algunos casos, como adolescentes en conflicto con la ley, personas migrantes o quienes no cuenten con documentos de identidad, las reglas contemplan mecanismos de acreditación específicos.

¿Qué deberán hacer los jóvenes beneficiarios?

Además del apoyo económico, las y los jóvenes participarán en actividades para fortalecer la convivencia en sus comunidades.

Entre ellas destacan:

Trabajo comunitario para recuperar espacios públicos

Actividades deportivas, culturales y recreativas

Talleres sobre cultura de paz , derechos humanos, prevención de adicciones, manejo de emociones, equidad de género y resolución pacífica de conflictos

, derechos humanos, prevención de adicciones, manejo de emociones, equidad de género y resolución pacífica de conflictos Acciones para identificar necesidades de sus comunidades y promover la participación vecinal

Dependiendo de la figura en la que participen, también deberán cumplir un número determinado de horas mensuales en estas actividades.

Objetivo del programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio

Según las reglas publicadas en el DOF, “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” busca reducir los factores que favorecen la violencia entre adolescentes y jóvenes mediante apoyos económicos, capacitación y acciones comunitarias.

La estrategia forma parte del eje “Atención a las causas” de la política nacional de seguridad y operará en las 32 entidades del país, priorizando municipios con mayores condiciones de rezago social, marginación y violencia.

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