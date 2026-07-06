Adiós a las Becas Benito Juárez: Gobierno oficializa nuevo nombre

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México oficializó el cambio de nombre de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que a partir de ahora se denominará Becas Bienestar Coordinación Nacional, de acuerdo con un decreto publicado este 6 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La modificación forma parte de una reforma administrativa impulsada por el Ejecutivo federal y no implica cambios en los apoyos económicos, los requisitos ni en la continuidad de las becas que actualmente reciben millones de estudiantes del país.

¿Qué cambia con Becas Bienestar?

El decreto establece que el organismo encargado de administrar los programas de becas educativas cambiará su denominación a Becas Bienestar Coordinación Nacional, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, todos los programas que administraba la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez pasarán a identificarse de manera conjunta como Becas para el Bienestar.

Entre sus funciones continuará la coordinación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas de apoyo educativo dirigidos a estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad.

¿Desaparecen las Becas Benito Juárez?

No. El decreto no elimina los programas existentes, sino que actualiza la estructura administrativa y el nombre de la institución responsable de operarlos.

Los apoyos continúan vigentes, entre ellos:

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Asimismo, los procedimientos y trámites iniciados antes de la entrada en vigor del decreto seguirán su curso sin necesidad de realizar un nuevo registro.

¿Por qué se realizó el cambio?

Según el Gobierno federal, la modificación busca modernizar la institución encargada de administrar las becas, fortalecer su identidad y alinearla con la política educativa enfocada en garantizar el acceso, permanencia y conclusión de los estudios para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El decreto también señala que la nueva denominación permitirá consolidar una estrategia de becas con criterios de igualdad, inclusión y justicia social, además de establecer oficinas de representación en las 32 entidades del país.

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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