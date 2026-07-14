Jóvenes con Bienestar Edomex: cómo registrarte para recibir hasta 6 mil pesos

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Jóvenes con Bienestar, ellos podrán recibir 6 mil pesos en Edomex. Foto Cuartoscuro

El programa Jóvenes con Bienestar Edomex mantiene abierta su convocatoria para que personas de 18 a 29 años puedan registrarse y acceder a un apoyo económico de hasta 6 mil pesos, además de recibir acompañamiento para concluir su educación obligatoria. La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Bienestar estatal y el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ).

La convocatoria está dirigida a jóvenes que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México, viven en condición de pobreza y no han concluido su educación obligatoria. El registro tiene como fecha límite el mes de julio, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.

Además del apoyo económico, el programa contempla la vinculación con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y media superior para que las y los beneficiarios puedan concluir sus estudios o reincorporarse al sistema educativo.

¿Qué es Jóvenes con Bienestar Edomex?

Jóvenes con Bienestar Edomex es un programa social cuyo objetivo es contribuir a mejorar los ingresos de jóvenes que viven en condiciones de pobreza mediante la entrega de una transferencia económica y el acceso a mecanismos que favorezcan la continuidad educativa.

La estrategia es operada por la Secretaría de Bienestar del Estado de México y el Instituto Mexiquense de la Juventud, instancia responsable de otorgar el apoyo económico a las personas beneficiarias.

De acuerdo con la convocatoria, los apoyos otorgados por el IMEJ no generan costos para quienes resulten beneficiarios, salvo las comisiones bancarias que pudieran derivarse del manejo de la cuenta donde se deposite el recurso.

¿Quiénes pueden registrarse en Jóvenes con Bienestar Edomex?

La convocatoria establece que podrán solicitar el apoyo las personas que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 29 años .

. Vivir en el Estado de México .

. Encontrarse en condición de pobreza .

. No haber concluido la educación obligatoria .

. Ser mexicanas por nacimiento o naturalización.

Cumplir con los criterios establecidos por el Comité del programa.

Las autoridades también señalaron que el programa dará prioridad a personas que, por sus condiciones sociales, personales o de vulnerabilidad, requieran atención preferente.

Requisitos para solicitar el apoyo

Quienes deseen incorporarse a Jóvenes con Bienestar Edomex deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial:

Residir en el Estado de México .

. Tener entre 18 y 29 años .

. Encontrarse en condición de pobreza.

No haber concluido la educación obligatoria.

Firmar la Carta Compromiso de seguimiento a la educación obligatoria.

de seguimiento a la educación obligatoria. Cumplir con los criterios adicionales que determine el Comité.

Documentos para el registro

Las personas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para integrar su expediente durante el proceso de registro.

Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

o carta de naturalización. Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir o credencial expedida por una autoridad competente.

con fotografía, como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir o credencial expedida por una autoridad competente. CURP .

. Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses o constancia de residencia expedida por una autoridad local.

con una antigüedad máxima de seis meses o constancia de residencia expedida por una autoridad local. Formato Único de Bienestar debidamente requisitado.

debidamente requisitado. Carta Compromiso de seguimiento a la educación obligatoria firmada.

de seguimiento a la educación obligatoria firmada. Los documentos adicionales que determine el Comité del programa.

¿De cuánto es el apoyo económico?

La convocatoria señala que Jóvenes con Bienestar Edomex contempla un apoyo económico de hasta 6 mil pesos, el cual se entrega en un solo pago, sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa.

Además de la transferencia monetaria, las personas beneficiarias podrán acceder al proceso de vinculación con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y bachillerato para continuar o concluir su formación académica.

El Instituto Mexiquense de la Juventud será el encargado de entregar el apoyo económico conforme a las reglas de operación del programa y a la disponibilidad de recursos.

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