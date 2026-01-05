GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina. Fotos: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), anunció que la Beca Rita Cetina ampliará su padrón este 2026 y dio a conocer cuándo iniciará la entrega de tarjetas para estudiantes de secundaria registrados en el periodo de inscripciones anterior.

Ampliación de padrón de Beca Rita Cetina

Julio León, quien funge como titular de la CNBB, dio a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura al incluir a estudiantes de primaria de escuelas públicas de la República Mexicana.

Explicó que los alumnos de primero a sexto grado de primaria recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos, destinado para la adquisición exclusiva de útiles escolares y uniformes. Este monto contrasta con los mil 900 pesos que reciben los estudiantes de secundarias beneficiarios de la misma beca.

Foto: Captura de pantalla.

A pesar de que no dio a conocer cuándo será la fecha exacta en la que de inicio el registro para los alumnos de primaria para la Beca Rita Cetina, dijo que a partir del mes de febrero darán inicio con las asambleas informativas para que los padres de familia tengan información puntual sobre el registro, montos y condiciones de la beca.

Entrega de tarjetas a estudiantes de secundaria

El funcionario mencionó que a partir de este lunes 5 de enero comenzó la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina para los estudiantes de secundario que realizaron su registro el pasado mes de septiembre.

Precisó que un millón 53 mil 215 tarjetas serán entregadas, por lo que exhortó a los padres de familia estar atentos a las convocatorias de las asambleas.

Foto: Captura de pantalla.

Cierre 2025: becarios e inversión

Previamente, dio a conocer el número de beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2025, así como la inversión que se realizó.

Beca Rita Cetina : 8 millones 851 mil 348 beneficiarios, con una inversión de 76 mil 622 millones 524 mil 594 pesos

: 8 millones 851 mil 348 beneficiarios, con una inversión de 76 mil 622 millones 524 mil 594 pesos Beca Benito Juárez : 4 millones 94 mil 419 beneficiarios, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos

: 4 millones 94 mil 419 beneficiarios, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos Beca Jóvenes Construyendo el Futuro: 409 mil 226 beneficiarios, con una inversión de 11 mil 873 millones 172 mil 592 pesos

Lo anterior da un total de 13 millones 354 mil 993 becarios en los que se invirtieron 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos.

Foto: Captura de pantalla.